2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?

Mart ayı kira artış oranı ne kadar? 2020 Mart ayı kira artışı yüzde kaç? TEFE TÜFE kira artış oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kira artış oranları her ay enflasyon rakamlarına göre değişiklik gösteriyor. TEFE TÜFE oranlarına göre hesaplanan kira artış oranı kiracılar ve ev sahipleri tarafından açıklanıyor. İşte, 2020 Mart ayı kira artış oranı hakkında merak edilenler!