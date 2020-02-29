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2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?

Mart ayı kira artış oranı ne kadar? 2020 Mart ayı kira artışı yüzde kaç? TEFE TÜFE kira artış oranları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kira artış oranları her ay enflasyon rakamlarına göre değişiklik gösteriyor. TEFE TÜFE oranlarına göre hesaplanan kira artış oranı kiracılar ve ev sahipleri tarafından açıklanıyor. İşte, 2020 Mart ayı kira artış oranı hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 29.02.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020 18:44
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2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?

2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yoğun şekilde araştırılıyor. Enflasyon rakamlarına göre kira artışının yüzde kaç olup olmayacağı belli olacak. Kiracılar ve ev sahipleri arasında düzenlenecek yeni kira kontratları için 2020 Mart ayı kir artış oranı yüzdesi sorgulanıyor. İşte, 2020 TEFE TÜFE Mart ayı kira artış oranı hakkında merak edilenler…

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2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2020 Mart kira artış oranının yüzde kaç olacağı TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belli olacak.

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2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

Kiraya Şubat ayında %14,52 oranında zam yapıldı. Mal sahipleri kiracısına bu oranın üzerinde zam yapamadı.

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2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 14,52
Zam bedeli: 145,2 TL
Zamlı kira bedeli: 1.145 TL

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2020 Mart ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE kira artış oranı yüzde kaç?

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.