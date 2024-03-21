Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu

Merkez Bankası, son dönemde attığı önemli bir adımla, yerel para biriminin değerini koruma ve güçlendirme yönünde kritik bir hamle yapmış durumda. Bu strateji, Türk Lirası'nın değer kazanmasını ve istikrarının sağlanmasını hedefliyor. Merkez Bankası'nın bu hamlesi, yerel yatırımcıları Türk Lirası cinsinden yatırımlara yönlendirerek hem bireysel getirileri artırmayı hem de ülke ekonomisinin genel dengesine olumlu katkılar sağlamayı amaçlıyor.