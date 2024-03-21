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Haberler Galeri Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu

Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu

Merkez Bankası, son dönemde attığı önemli bir adımla, yerel para biriminin değerini koruma ve güçlendirme yönünde kritik bir hamle yapmış durumda. Bu strateji, Türk Lirası'nın değer kazanmasını ve istikrarının sağlanmasını hedefliyor. Merkez Bankası'nın bu hamlesi, yerel yatırımcıları Türk Lirası cinsinden yatırımlara yönlendirerek hem bireysel getirileri artırmayı hem de ülke ekonomisinin genel dengesine olumlu katkılar sağlamayı amaçlıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024 23:38 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 23:38
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Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu

Merkez Bankası'nın mevduat faizlerine yönelik aldığı yeni karar, Türk Lirası'na sahip olan vatandaşlar ve bankalarda parasını değerlendirmek isteyenler için önemli bir dönemeç olarak kabul ediliyor. Bankaların zorunlu karşılıklarının bir kısmının bloke edilerek, 1 aya kadar vadeli mevduatlara faiz uygulanması kararı, mevduat faiz oranlarında artışı beraberinde getirdi.

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Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu

ING e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 4.153,01 TL
Vade Sonu Tutar: 104.153,01 TL

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Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu

Alternatif Bank VOV Hesap

Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 4.319,13 TL
Vade Sonu Tutar: 104.319,13 TL

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Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu

Odea

Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 4.402,19 TL
Vade Sonu Tutar: 104.402,19 TL

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Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu

Anadolubank Renkli Hesap

Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 4.236,07 TL
Vade Sonu Tutar: 104.236,07 TL