HaberlerGaleriEmeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…
Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…
SSK Bağ-Kur'lu çalışana erken emeklilikte gün detayı! 1261 gün çok kritik! Çalışmanın son yıllarında hizmet birleştirmek büyük önem taşıyor. Hizmet birleştirme sayesinde emekli olduğunuzda alabileceğiniz maaşı daha da yükseltebiliyorsunuz. Maaşınızı tek kurumda birleştirmek için emekli olmadan kısa bir süre önce SGK hizmet birleştirmesi için başvuru yapmanız gerekecek. Böylelikle emeklilik gününü 3.000'den fazla gün kadar aşağı çekebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:27Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 16:28