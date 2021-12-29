Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…

SSK Bağ-Kur'lu sigorta yaptıranlar erken emekli olmak için hizmet birleştirmeden faydalanmak istiyor. Milyonlarca çalışan, emekli olmak için prim ve gün sayısı hesabı yapıyor. Yapılan hesaplamalarda, bazı erken emekli olma şartları ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de hizmet birleştirme oluyor. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olan son 1261 hangi kuruma çok prim ödemişse oradan emekli olacak ve maaşını yükseltebilecek.