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Haberler Galeri Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…

Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…

SSK Bağ-Kur'lu çalışana erken emeklilikte gün detayı! 1261 gün çok kritik! Çalışmanın son yıllarında hizmet birleştirmek büyük önem taşıyor. Hizmet birleştirme sayesinde emekli olduğunuzda alabileceğiniz maaşı daha da yükseltebiliyorsunuz. Maaşınızı tek kurumda birleştirmek için emekli olmadan kısa bir süre önce SGK hizmet birleştirmesi için başvuru yapmanız gerekecek. Böylelikle emeklilik gününü 3.000'den fazla gün kadar aşağı çekebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 16:28
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Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…

SSK Bağ-Kur'lu sigorta yaptıranlar erken emekli olmak için hizmet birleştirmeden faydalanmak istiyor. Milyonlarca çalışan, emekli olmak için prim ve gün sayısı hesabı yapıyor. Yapılan hesaplamalarda, bazı erken emekli olma şartları ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de hizmet birleştirme oluyor. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olan son 1261 hangi kuruma çok prim ödemişse oradan emekli olacak ve maaşını yükseltebilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…

Emeklilikte; birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik önem taşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmalar sonucu kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi esastır.

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Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…

Farklı kurumlara tabi geçen hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir.

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Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…

SABAH'ta yer alan habere göre, Bu durum da hizmetlerin birleştirilmesi değil toplanması şeklinde ifade ediliyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla prim ödenen Kurum'dan aylık bağlanır.

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Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…

Ayrıca son yedi yıllık fiili hizmet süresinde kurumlara tabi hizmetler eşitse birleştirilecek hizmetler esas alınarak en son tabi olunan kurumun mevzuatına göre aylık bağlanır.