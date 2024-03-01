HaberlerGaleri21 bin TL kira getirisi olan ev sahipleri için süreç başladı! Son ödeme tarihi 1 Nisan 2024! Kiracılarda artık sürece dahil olacak
21 bin TL kira getirisi olan ev sahipleri için süreç başladı! Son ödeme tarihi 1 Nisan 2024! Kiracılarda artık sürece dahil olacak
Kira geliri olan vatandaşlar için beyanname süresi başladı. 1 Nisan 2024 tarihine kadar GİB üzerinden "kira bildirim formu" ile ödenecek olan gelir vergisine mülk sahibinin beyanını karşılaştırabilmek için kiracılarında ulaşabilmesine olanak sağlandı. İşte detaylar…
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:43Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:41