21 bin TL kira getirisi olan ev sahipleri için süreç başladı! Son ödeme tarihi 1 Nisan 2024! Kiracılarda artık sürece dahil olacak

Mülk sahiplerinin son ödeme tarihine kadar "kira bildirim formu" ile çıkan vergilerini ödemeleri gerekiyor. Ayrıca bu yıl kiracılar da "kira bildirim formu" sürecine dahil edildi. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek ve mülk sahibinin beyan ettiği kira getirisi karşılaştırılmış olacak.