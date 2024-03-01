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Haberler Galeri 21 bin TL kira getirisi olan ev sahipleri için süreç başladı! Son ödeme tarihi 1 Nisan 2024! Kiracılarda artık sürece dahil olacak

21 bin TL kira getirisi olan ev sahipleri için süreç başladı! Son ödeme tarihi 1 Nisan 2024! Kiracılarda artık sürece dahil olacak

Kira geliri olan vatandaşlar için beyanname süresi başladı. 1 Nisan 2024 tarihine kadar GİB üzerinden "kira bildirim formu" ile ödenecek olan gelir vergisine mülk sahibinin beyanını karşılaştırabilmek için kiracılarında ulaşabilmesine olanak sağlandı. İşte detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:41
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21 bin TL kira getirisi olan ev sahipleri için süreç başladı! Son ödeme tarihi 1 Nisan 2024! Kiracılarda artık sürece dahil olacak

Ev ve işyeri sahiplerini yakıdan ilgilendiren beyanname dönemi başladı. 2023 yılı için konutta 21 bin TL, iş yeri için 150 bin TL'den fazla kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

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21 bin TL kira getirisi olan ev sahipleri için süreç başladı! Son ödeme tarihi 1 Nisan 2024! Kiracılarda artık sürece dahil olacak

Mülk sahiplerinin son ödeme tarihine kadar "kira bildirim formu" ile çıkan vergilerini ödemeleri gerekiyor. Ayrıca bu yıl kiracılar da "kira bildirim formu" sürecine dahil edildi. Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek ve mülk sahibinin beyan ettiği kira getirisi karşılaştırılmış olacak.

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21 bin TL kira getirisi olan ev sahipleri için süreç başladı! Son ödeme tarihi 1 Nisan 2024! Kiracılarda artık sürece dahil olacak

İşte mülk sahipleri için beyannamenin son ödeme tarihi…

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21 bin TL kira getirisi olan ev sahipleri için süreç başladı! Son ödeme tarihi 1 Nisan 2024! Kiracılarda artık sürece dahil olacak

KİMLER KİRA GETİRİSİ İÇİN VERGİ ÖDEYECEK!

2023 yılında konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

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21 bin TL kira getirisi olan ev sahipleri için süreç başladı! Son ödeme tarihi 1 Nisan 2024! Kiracılarda artık sürece dahil olacak

BEYANNA NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Beyannameler 1 Mart 2024 tarihinde başladı. Mülk sahipleri 1 Nisan 2024 tarihine kadar Dijital Vergi Dairesi'nden online olarak ödeyebiliyor.