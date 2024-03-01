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Haberler Galeri Başvuru için son 10 gün kaldı! KPSS 60 puana sahip 8 bin kişi alınacak! Kadroların büyük bölümü için lise mezunu olma şartı aranıyor

Başvuru için son 10 gün kaldı! KPSS 60 puana sahip 8 bin kişi alınacak! Kadroların büyük bölümü için lise mezunu olma şartı aranıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirtilen kadrolar için toplamda 8 bin personel alımı başvurularını toplamaya devam ediyor. En az lise mezunu adayların başvurularını kabul eden Bakanlık, en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru ekranı…

Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:50
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Başvuru için son 10 gün kaldı! KPSS 60 puana sahip 8 bin kişi alınacak! Kadroların büyük bölümü için lise mezunu olma şartı aranıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere personel alımı başvuruları devam ediyor. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık, adaylardan en az lise mezunu olma şartı arıyor. Ayrıca sürece dahil olmak isteyenlerin başvuru öncesinde en az 60 KPSS puana sahip olması gerekiyor. İşte 8 bin personel alım ilanına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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Başvuru için son 10 gün kaldı! KPSS 60 puana sahip 8 bin kişi alınacak! Kadroların büyük bölümü için lise mezunu olma şartı aranıyor

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor. Adaylar 11 Mart 2024 başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak online olarak tamamlayacak.

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Başvuru için son 10 gün kaldı! KPSS 60 puana sahip 8 bin kişi alınacak! Kadroların büyük bölümü için lise mezunu olma şartı aranıyor

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir. c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine "Denklik Gösterir Belgelerini" yüklemeleri gerekmektedir.

ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.

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Başvuru için son 10 gün kaldı! KPSS 60 puana sahip 8 bin kişi alınacak! Kadroların büyük bölümü için lise mezunu olma şartı aranıyor

d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.

f) "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" ünvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve "Aday Başvuru Bilgileri" formunu yazdırmaları gerekmektedir.

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Başvuru için son 10 gün kaldı! KPSS 60 puana sahip 8 bin kişi alınacak! Kadroların büyük bölümü için lise mezunu olma şartı aranıyor

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)