01 Mart 2024, Cuma
Başvuru için son 10 gün kaldı! KPSS 60 puana sahip 8 bin kişi alınacak! Kadroların büyük bölümü için lise mezunu olma şartı aranıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirtilen kadrolar için toplamda 8 bin personel alımı başvurularını toplamaya devam ediyor. En az lise mezunu adayların başvurularını kabul eden Bakanlık, en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru ekranı…
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:50
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