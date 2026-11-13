Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29-29,99 aralığında güncellemesiyle 2027 Ocak zammı hesapları yeniden şekillendi. SGK Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında emekli ve memurların alacağı olası zam oranlarını, en düşük emekli maaşı için refah payı senaryolarını ve Ankara kulislerinde konuşulan formülleri açıkladı. Buna göre en düşük emekli maaşının 28 bin 262 TL ile 29 bin 440 TL arasında olması, sabit seyyanen zam yerine oransal artışın öne çıkması bekleniyor.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini dün açıklamasının ardından gözler 2027 yılının Ocak ayında emekli ve memurlara yapılacak maaş zamlarına çevrildi.
Güncellenen tahminlerle birlikte maaş hesaplamaları da değişirken, A Haber muhabiri Şener Çetin ile canlı yayında olası senaryoları değerlendiren SGK Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş; enflasyon farkı, en düşük emekli maaşı, seyyanen zam ihtimali ve Ankara kulislerinde konuşulan refah payı oranlarına dair tüm rakamları tek tek paylaştı.
GÖZLER EMEKLİLERE YAPILACAK ZAM ORANINDA
Yıl sonuna doğru ilerlenirken ekonomi gündeminin ilk sırasında emekli ve memur zamları yer alıyor. Canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan A Haber muhabiri Şener Çetin, "Yıl sonuna doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Tabii böyle dönemlerde en çok konuşulan konuların başında şüphesiz ortaya çıkacak yeni zamlar geliyor ki emekli zamlarını konuşuyoruz. Bu noktada özellikle enflasyonun yanı sıra seyyanen zam ve refah artışı da güçlü bir şekilde masada duruyor. Merkez Bankası yıl sonu tahminini de güncellemiş durumda. Ortaya çıkan bu güncelleme ile birlikte rakamlarda da değişiklik söz konusu." ifadelerini kullandı.
Çetin, Merkez Bankası'nın yıl sonu yeni tahminiyle birlikte ortaya çıkan güncel rakamların bu şekilde şekillendiğini ve gözlerin de 2027'nin Ocak ayına çevrilmiş vaziyette olduğunu belirtti.
2027 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın güncellediği tahminler doğrultusunda enflasyonun artık şekillenmeye başladığını vurgulayan SGK Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş, "Bizim beklentimiz Merkez Bankası'nın son revize rakamlarıyla birlikte en az yüzde 29, en fazla yüzde 29,99 oranında bir yıl sonu enflasyonu bekliyoruz. Yani yüzde 30'u bulmayacak, en fazla 29,99." sözleriyle aktardı.
Bu verilere göre emekli ve memurların alacağı yasal zam oranlarını hesaplayan Karakaş, "Bu verilere göre baktığımız zaman emeklilere gelmesi gereken yasal, yani refah payı hariç yüzde 9,5 ile 10,5 arası; biz buna yüzde 10 ortalama diyebiliriz. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmeden dolayı yüzde 7,5 ile 8,5, dolayısıyla yüzde 8'lik bir rakam bekliyoruz." ifadelerini kullandı.