Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Beklenen zam oranlarının mevcut maaşlara nasıl yansıyacağını rakamlarla ortaya koyan İsa Karakaş, "En düşük emekli maaşı bugün itibarıyla 23 bin 552 TL. Yüzde 10 geldiği zaman 25 bin 900 TL'yi bulacak. Memur emeklisi ise yüzde 8 civarında hesapladığımız zaman 34 bin TL'yi bulacak. Ancak Sayın Şimşek'in 'enflasyon altında kimse kalmayacak' demesini göz önünde bulundurduğumuz zaman, yüzde 10'unu aldığımız zaman en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 680 lira." şeklinde konuştu.

Aktif görevdeki memurların maaş hesabını da paylaşan Karakaş, "Memurlara baktığımız zaman üniversite mezunu, evli ve iki çocuklu, aile yardımı alan bir memurun bugünkü maaşı 73 bin 030. Yüzde 8'ini aldığımız zaman 78 bin 840." ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ? Ankara'da emekliler için yürütülen çalışmalara dikkat çeken İsa Karakaş, "Burada en önemli olan husus şu anda Ankara'da yapılmakta olan çalışmalar. Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde 'bir an önce çalışmalar yapılsın, bütçe olanakları zorlansın ve emeklilerimize en yüksek refah payı verilsin' diye talimatı var. Dolayısıyla bu talimat çerçevesinde çalışmalar oluyor." sözleriyle aktardı.

Kamuoyunda merak edilen sabit seyyanen zam seçeneğinin son durumuna ilişkin kulis bilgilerini paylaşan Karakaş, "Maktu seyyanen zam, yani bütün emeklilere 10 bin TL, 15 bin TL sabit verilmesi artık zayıf bir ihtimal oldu. Oransal zam ön plana çıktı." değerlendirmesinde bulundu.