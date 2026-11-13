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Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü

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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29-29,99 aralığında güncellemesiyle 2027 Ocak zammı hesapları yeniden şekillendi. SGK Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında emekli ve memurların alacağı olası zam oranlarını, en düşük emekli maaşı için refah payı senaryolarını ve Ankara kulislerinde konuşulan formülleri açıkladı. Buna göre en düşük emekli maaşının 28 bin 262 TL ile 29 bin 440 TL arasında olması, sabit seyyanen zam yerine oransal artışın öne çıkması bekleniyor.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 1

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini dün açıklamasının ardından gözler 2027 yılının Ocak ayında emekli ve memurlara yapılacak maaş zamlarına çevrildi.

İŞTE 2027 EMEKLİ ZAMMI SENARYOLARI VE EN DÜŞÜK MAAŞ RAKAMLARI

Güncellenen tahminlerle birlikte maaş hesaplamaları da değişirken, A Haber muhabiri Şener Çetin ile canlı yayında olası senaryoları değerlendiren SGK Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş; enflasyon farkı, en düşük emekli maaşı, seyyanen zam ihtimali ve Ankara kulislerinde konuşulan refah payı oranlarına dair tüm rakamları tek tek paylaştı.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 2

GÖZLER EMEKLİLERE YAPILACAK ZAM ORANINDA

Yıl sonuna doğru ilerlenirken ekonomi gündeminin ilk sırasında emekli ve memur zamları yer alıyor. Canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan A Haber muhabiri Şener Çetin, "Yıl sonuna doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Tabii böyle dönemlerde en çok konuşulan konuların başında şüphesiz ortaya çıkacak yeni zamlar geliyor ki emekli zamlarını konuşuyoruz. Bu noktada özellikle enflasyonun yanı sıra seyyanen zam ve refah artışı da güçlü bir şekilde masada duruyor. Merkez Bankası yıl sonu tahminini de güncellemiş durumda. Ortaya çıkan bu güncelleme ile birlikte rakamlarda da değişiklik söz konusu." ifadelerini kullandı.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 3

Çetin, Merkez Bankası'nın yıl sonu yeni tahminiyle birlikte ortaya çıkan güncel rakamların bu şekilde şekillendiğini ve gözlerin de 2027'nin Ocak ayına çevrilmiş vaziyette olduğunu belirtti.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 4

2027 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın güncellediği tahminler doğrultusunda enflasyonun artık şekillenmeye başladığını vurgulayan SGK Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş, "Bizim beklentimiz Merkez Bankası'nın son revize rakamlarıyla birlikte en az yüzde 29, en fazla yüzde 29,99 oranında bir yıl sonu enflasyonu bekliyoruz. Yani yüzde 30'u bulmayacak, en fazla 29,99." sözleriyle aktardı.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 5

Bu verilere göre emekli ve memurların alacağı yasal zam oranlarını hesaplayan Karakaş, "Bu verilere göre baktığımız zaman emeklilere gelmesi gereken yasal, yani refah payı hariç yüzde 9,5 ile 10,5 arası; biz buna yüzde 10 ortalama diyebiliriz. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmeden dolayı yüzde 7,5 ile 8,5, dolayısıyla yüzde 8'lik bir rakam bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Beklenen zam oranlarının mevcut maaşlara nasıl yansıyacağını rakamlarla ortaya koyan İsa Karakaş, "En düşük emekli maaşı bugün itibarıyla 23 bin 552 TL. Yüzde 10 geldiği zaman 25 bin 900 TL'yi bulacak. Memur emeklisi ise yüzde 8 civarında hesapladığımız zaman 34 bin TL'yi bulacak. Ancak Sayın Şimşek'in 'enflasyon altında kimse kalmayacak' demesini göz önünde bulundurduğumuz zaman, yüzde 10'unu aldığımız zaman en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 680 lira." şeklinde konuştu.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 7

Aktif görevdeki memurların maaş hesabını da paylaşan Karakaş, "Memurlara baktığımız zaman üniversite mezunu, evli ve iki çocuklu, aile yardımı alan bir memurun bugünkü maaşı 73 bin 030. Yüzde 8'ini aldığımız zaman 78 bin 840." ifadelerini kullandı.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 8

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Ankara'da emekliler için yürütülen çalışmalara dikkat çeken İsa Karakaş, "Burada en önemli olan husus şu anda Ankara'da yapılmakta olan çalışmalar. Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde 'bir an önce çalışmalar yapılsın, bütçe olanakları zorlansın ve emeklilerimize en yüksek refah payı verilsin' diye talimatı var. Dolayısıyla bu talimat çerçevesinde çalışmalar oluyor." sözleriyle aktardı.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 9

Kamuoyunda merak edilen sabit seyyanen zam seçeneğinin son durumuna ilişkin kulis bilgilerini paylaşan Karakaş, "Maktu seyyanen zam, yani bütün emeklilere 10 bin TL, 15 bin TL sabit verilmesi artık zayıf bir ihtimal oldu. Oransal zam ön plana çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 10

REFAH PAYI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Oransal zam formülünün öne çıkmasıyla birlikte Ankara'da konuşulan refah payı oranlarını açıklayan İsa Karakaş, "Şu anda Ankara'da konuşulan kulis bilgisine göre, bizim aldığımız bilgiye göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında bir ilave refah payı olabilir." ifadelerini kullandı.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 11

İki farklı refah payı senaryosuna göre en düşük emekli maaşı için ortaya çıkacak yeni rakamları hesaplayan Karakaş, "Bugün itibarıyla 23 bin 552 TL en düşük emekli maaşı. Enflasyon farkı yüzde 10, 10 puanlık bir refah payı verildiği zaman 28 bin 262 TL olacak. 15 puan refah payı verildiği zaman 29 bin 440 TL'lik en düşük emekli maaşı olabilir." sözleriyle aktardı.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 12

EMEKLİLER İÇİN ZAM SENARYOLARI NELER?

Öte yandan kulislerde prim gün sayısına dayalı farklı bir formülün de tartışıldığını kaydeden SGK Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş, "Burada prime göre formülü de ağırlık kazanıyor. Neden? Özellikle bu en düşük emekli maaşı kategorisinde 5 milyon 100 bin kişi içerisinde 9 bin gün, 10 bin gün olanların refah payı biraz daha fazla olabilir, farklılaştırılabilir. Böyle bir senaryo da gündemde, bizim aldığımız kulis bilgisine göre." ifadelerini kullandı.

Gözler 2027 Ocak zammına çevrildi: Emekli maaşında "10 + 10" formülü 13

2027 OCAK ZAM SENARYOLARI: MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Maaş grubu

Mevcut maaş

Yasal zam senaryosu

Refah payı dâhil olası maaş

En düşük emekli maaşı

23.552 TL

%10 zam: 25.900 TL

%10 refah payıyla 28.262 TL

En düşük emekli maaşı

23.552 TL

%10 zam: 25.900 TL

%15 refah payıyla 29.440 TL

Memur emeklisi

31.527 TL*

%8 zam: 34.049 TL

%10 zam varsayımıyla 34.680 TL

Görevdeki memur

73.030 TL

%8 zam: 78.872 TL

ZAM ORANLARI VE ANKARA KULİSLERİNDEKİ BEKLENTİLER

Başlık

Haberde aktarılan oran / beklenti

Yıl sonu enflasyon tahmini

%29 – %29,99

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yasal zammı

%9,5 – %10,5

Memur ve memur emeklisi zammı

%7,5 – %8,5

Olası refah payı

%10 – %15

Sabit seyyanen zam

10.000 – 15.000 TL seçeneği zayıf ihtimal

Prim gününe göre farklılaştırma

Gündemdeki alternatif formül
Büşra Arga
Editör
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