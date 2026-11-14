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Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı

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Altın ve euro haftayı düşüşle tamamlarken yatırımcısına en çok kazandıran araç borsa oldu. A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, ABD verilerinin altın ve gümüş üzerindeki etkisini anlattı. Ons altında 3 bin 880 dolar seviyesine dikkat çeken Memiş, düşüşün sürmesi halinde 3 bin 750 doların gündeme gelebileceğini belirterek yatırımcılara uzun vadeli strateji ve çeşitlendirme uyarısında bulundu.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 1

Bu hafta altın ve euroda düşüş yaşanırken, yatırımcısına en çok kazandıran araç borsa oldu. Altın ve gümüş piyasalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki baskılanmanın nedenlerini, kritik teknik seviyeleri ve yatırımcıların nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini anlattı.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 2

ABD VERİLERİ PİYASAYI SARSTI: FED BEKLENTİSİ %80'E ÇIKTI

Geride bıraktığımız haftanın piyasalar açısından önemli gelişmelere sahne olduğunu belirten Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların odağında yine ABD enflasyon verisinin yer aldığını vurguladı.

ALTIN KRİTİK EŞİKTE: YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Beklentinin üzerinde açıklanan enflasyon verisi ve ondan bir önceki hafta gelen tarım dışı istihdam verisinin oldukça kötü olmasının piyasaları etkilediğini belirten Memiş, "Bu da piyasalarda Amerika Merkez Bankası Fed'in Aralık ayında faiz artıracağına dair beklentileri güçlendirdi. Muhtemelen Amerika Merkez Bankası Fed, Aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisi yüzde 80'lere kadar yükseldiğini gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 3

Bu gelişmelerle birlikte dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine, Amerikan tahvil faizlerinin ise 5,68 civarına yükseldiğini belirten Memiş, "Haliyle dolar endeksi, Amerikan tahvil faizlerinin yükseldiği, altın, gümüş gibi emtiaların da baskılandığı bir haftayı geride bırakıyoruz" sözleriyle aktardı.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 4

ALTINDA KRİTİK EŞİK: 3 BİN 880 DOLAR SINIRINA DİKKAT!

Altın fiyatlarının haftayı oldukça hassas bir noktada tamamladığına dikkat çeken İslam Memiş, ons ve gram altındaki teknik seviyelere işaret etti. Memiş, "Altın fiyatları çok kritik bir eşikte haftayı tamamladı, 3 bin 878 dolar seviyesinde. Burada 3 bin 880 dolar seviyesi çok kritik bir öneme sahip teknik olarak. Eğer 3 bin 880 dolar seviyesinin altına sarkmalar tekrar devamını görürsek teknik olarak 3 bin 750 dolar seviyesini artık telaffuz edebiliriz. Ama buradan bir toparlanma gelirse tekrar 4 bin dolar seviyesi burada güçlü, psikolojik bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 5

İç piyasadaki fiyatlamalara da değinen Memiş, "Gram altın TL fiyatı serbest piyasada, Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 350 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Burada 6 bin-6 bin 500 lira aralığına tekrar gerileyen bir gram altın TL fiyatı var karşımızda" dedi.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 6

ALTININ KADERİ TRUMP'IN İKİ DUDAĞININ ARASINDA

Piyasalarda baskılanmanın devam edeceğine yönelik koşulların ağır bastığını dile getiren Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının piyasalarda belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Ons altın ve gram altının kaderinin Trump'ın iki dudağının arasında olduğunu vurgulayan Memiş, "Yani Trump'ın İran'la alakalı yapacağı açıklamalar, İran'a yeniden bir müdahale yapacak mı ya da Küba konusunda nasıl bir hamle gerçekleştirecek; bunlar altın fiyatları ve gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 7

Trump'ın ara seçimlerden ve demokratların çoğunluğu kazanmasından sonra bir süre sessizliğini koruduğunu hatırlatan Memiş, "Ama geride bıraktığımız hafta yine İran'a atıfta bulunarak 'Biz bu savaşı zaten kazanmıştık' ve 'İran'ı her an yok edebilirim' tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Bu tür açıklamalar da piyasalarda kaygıyla karşılanıyor" dedi. Bu açıklamaların yön belirsizliği yarattığını belirten Memiş, "Bugünkü koşullara baktığımız zaman bu manipülasyon açıklamaları piyasalarda yön belirsizliğine neden oluyor. O yüzden bu belirsiz süreçte yine yatırımcıların birikimlerini çeşitlendirmesi, uzun vadeli bir strateji belirlemesi burada önemli olacaktır" sözleriyle aktardı.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 8

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI? BEKLEME DÖNEMİ Mİ?

Mevcut seviyelerden altın satmanın doğru olup olmadığına yönelik soruları da yanıtlayan İslam Memiş, elinde altın ve gümüş bulunan yatırımcılara temkinli olmaları tavsiyesinde bulundu. Memiş, "Eğer yatırımcının elinde mevcut altın ve gümüş gibi yatırımları varsa şu an satmak için uygun bir ortamın olmadığını söyleyebiliriz. Biraz daha baskılanma evet devam edebilir ama fiyatların oldukça düşük olduğunu gözlemliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 9

Nakit ihtiyacı olmayanların satış yapmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Eğer nakde ihtiyacınız yoksa bu fiyatlardan emtia satmak şu anda ucuz. Emtia şu anda biraz daha baskılanabilir kısa vadede ama orta ve uzun vade planlama yapmak daha mantıklı geliyor" şeklinde konuştu.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 10

Düğün yapacaklar ve borcu olanlar için bir fırsat penceresi oluştuğunu ifade eden Memiş, "Özellikle önümüzdeki yıl düğün planlayanlar, altın borcu olanlar da bu baskılanma sürecini aslında bir noktada değerlendirebilir. Rüzgar tersine de dönebilir. O yüzden temkinli bir şekilde uzun vadeli bir strateji belirlemek yatırımcılar açısından oldukça önemli olacaktır" dedi.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 11

GEÇMİŞTE YÜKSEKTEN ALANLAR VE OCAK AYI KIYASLAMASI

Geçmiş dönemde altını daha yüksek seviyelerden alan yatırımcılar için mevcut fiyatların bozdurma açısından mantıklı olmadığını belirten Memiş, uzun vadeli tabloya dikkat çekti. Memiş, "Uzun vadeye baktığımız zaman geçen yıl bugünkü gram altın TL fiyatıyla bu kadar gerilemesine rağmen yine 900 lira civarında yine yüksekteyiz ve Ocak ayında zaten yıllık getirisini veren bir gram altınla karşı karşıyayız. Ocak ayında 6 bin 157 lira seviyesinden yıla başlamıştı, bir ay içerisinde 2 bin lira yükselerek 8 bin 157 lira seviyesine kadar yükseldi ve yıllık getirisini aslında vermiş oldu. Tekrar savaş manipülasyonu ile birlikte baskılanan altın tarafında orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 12

GÜMÜŞ ALTINA KIYASLA ÇOK UCUZ KALDI

Altınla birlikte gümüş piyasasındaki son rakamları da paylaşan Finans Analisti İslam Memiş, gümüşün yatırımcılar için çok ucuz seviyelerde olduğunu vurguladı. Gümüşün ons fiyatının 49 dolar, gram tarafının ise 79,5 lira yani 80 lira seviyesinden haftayı tamamladığını aktaran Memiş, "Gümüş altına kıyasla daha ucuz kaldı. Yani gümüş mesela Ocak ayında gramı 188 lira seviyesindeydi, onsu da 122 dolar seviyesindeydi. 122 dolar seviyesinde olan ons gümüş şu anda 49 dolar seviyesinde. 188 lira olan gram gümüş tarafında da şu anda 80 lira seviyesi var ve altın-gümüş rasyosu da burada etkili oldu. Tabii uzun vadede gümüşü önemsediğimiz için gümüşün de oldukça ucuz fiyatlamalardan geçtiğini gözlemliyoruz" sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.

Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı 13
Büşra Arga
Editör
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