Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı
Altın ve euro haftayı düşüşle tamamlarken yatırımcısına en çok kazandıran araç borsa oldu. A Haber canlı yayınında piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, ABD verilerinin altın ve gümüş üzerindeki etkisini anlattı. Ons altında 3 bin 880 dolar seviyesine dikkat çeken Memiş, düşüşün sürmesi halinde 3 bin 750 doların gündeme gelebileceğini belirterek yatırımcılara uzun vadeli strateji ve çeşitlendirme uyarısında bulundu.
Bu hafta altın ve euroda düşüş yaşanırken, yatırımcısına en çok kazandıran araç borsa oldu. Altın ve gümüş piyasalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki baskılanmanın nedenlerini, kritik teknik seviyeleri ve yatırımcıların nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini anlattı.
ABD VERİLERİ PİYASAYI SARSTI: FED BEKLENTİSİ %80'E ÇIKTI
Geride bıraktığımız haftanın piyasalar açısından önemli gelişmelere sahne olduğunu belirten Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların odağında yine ABD enflasyon verisinin yer aldığını vurguladı.
Beklentinin üzerinde açıklanan enflasyon verisi ve ondan bir önceki hafta gelen tarım dışı istihdam verisinin oldukça kötü olmasının piyasaları etkilediğini belirten Memiş, "Bu da piyasalarda Amerika Merkez Bankası Fed'in Aralık ayında faiz artıracağına dair beklentileri güçlendirdi. Muhtemelen Amerika Merkez Bankası Fed, Aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisi yüzde 80'lere kadar yükseldiğini gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmelerle birlikte dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine, Amerikan tahvil faizlerinin ise 5,68 civarına yükseldiğini belirten Memiş, "Haliyle dolar endeksi, Amerikan tahvil faizlerinin yükseldiği, altın, gümüş gibi emtiaların da baskılandığı bir haftayı geride bırakıyoruz" sözleriyle aktardı.
ALTINDA KRİTİK EŞİK: 3 BİN 880 DOLAR SINIRINA DİKKAT!
Altın fiyatlarının haftayı oldukça hassas bir noktada tamamladığına dikkat çeken İslam Memiş, ons ve gram altındaki teknik seviyelere işaret etti. Memiş, "Altın fiyatları çok kritik bir eşikte haftayı tamamladı, 3 bin 878 dolar seviyesinde. Burada 3 bin 880 dolar seviyesi çok kritik bir öneme sahip teknik olarak. Eğer 3 bin 880 dolar seviyesinin altına sarkmalar tekrar devamını görürsek teknik olarak 3 bin 750 dolar seviyesini artık telaffuz edebiliriz. Ama buradan bir toparlanma gelirse tekrar 4 bin dolar seviyesi burada güçlü, psikolojik bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmaya devam edecek" şeklinde konuştu.
İç piyasadaki fiyatlamalara da değinen Memiş, "Gram altın TL fiyatı serbest piyasada, Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 350 lira seviyesinden haftayı tamamladı. Burada 6 bin-6 bin 500 lira aralığına tekrar gerileyen bir gram altın TL fiyatı var karşımızda" dedi.