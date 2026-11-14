Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Şu an doğru zaman mı? İslam Memiş kritik detayı açıkladı

ALTININ KADERİ TRUMP'IN İKİ DUDAĞININ ARASINDA Piyasalarda baskılanmanın devam edeceğine yönelik koşulların ağır bastığını dile getiren Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının piyasalarda belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Ons altın ve gram altının kaderinin Trump'ın iki dudağının arasında olduğunu vurgulayan Memiş, "Yani Trump'ın İran'la alakalı yapacağı açıklamalar, İran'a yeniden bir müdahale yapacak mı ya da Küba konusunda nasıl bir hamle gerçekleştirecek; bunlar altın fiyatları ve gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ara seçimlerden ve demokratların çoğunluğu kazanmasından sonra bir süre sessizliğini koruduğunu hatırlatan Memiş, "Ama geride bıraktığımız hafta yine İran'a atıfta bulunarak 'Biz bu savaşı zaten kazanmıştık' ve 'İran'ı her an yok edebilirim' tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Bu tür açıklamalar da piyasalarda kaygıyla karşılanıyor" dedi. Bu açıklamaların yön belirsizliği yarattığını belirten Memiş, "Bugünkü koşullara baktığımız zaman bu manipülasyon açıklamaları piyasalarda yön belirsizliğine neden oluyor. O yüzden bu belirsiz süreçte yine yatırımcıların birikimlerini çeşitlendirmesi, uzun vadeli bir strateji belirlemesi burada önemli olacaktır" sözleriyle aktardı.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI? BEKLEME DÖNEMİ Mİ? Mevcut seviyelerden altın satmanın doğru olup olmadığına yönelik soruları da yanıtlayan İslam Memiş, elinde altın ve gümüş bulunan yatırımcılara temkinli olmaları tavsiyesinde bulundu. Memiş, "Eğer yatırımcının elinde mevcut altın ve gümüş gibi yatırımları varsa şu an satmak için uygun bir ortamın olmadığını söyleyebiliriz. Biraz daha baskılanma evet devam edebilir ama fiyatların oldukça düşük olduğunu gözlemliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Nakit ihtiyacı olmayanların satış yapmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Eğer nakde ihtiyacınız yoksa bu fiyatlardan emtia satmak şu anda ucuz. Emtia şu anda biraz daha baskılanabilir kısa vadede ama orta ve uzun vade planlama yapmak daha mantıklı geliyor" şeklinde konuştu.