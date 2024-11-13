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Emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? SGK girişi 1999, 2002 ve Ekim 2008 öncesi olanlar dikkat! 5975-9000 günle...

Emeklilik, her çalışanın yakından ilgilendiği bir konu, ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar bulunuyor. Bunlardan biri de 7 yıl kuralı olarak biliniyor. İster EYT kapsamında olun ister başka bir durumda 7 yıl kuralı emekliliğinizin yönünü değiştirebilir. Peki bu kural ne anlama geliyor ve kimleri etkiliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:48
Emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? SGK girişi 1999, 2002 ve Ekim 2008 öncesi dikkat! 5975-9000 günle...

Emeklilik birçok kişi için önemli bir konu ve bu süreçte bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya A Haber canlı yayınında emeklilikle ilgili önemli bir kriteri yani 7 yıl kuralını detaylı bir şekilde açıkladı. Peki bu kural nedir ve hangi koşullarda geçerlidir?

Emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? SGK girişi 1999, 2002 ve Ekim 2008 öncesi dikkat! 5975-9000 günle...

7 Yıl Kuralı Nedir?

Mali Müşavir Çetinkaya, 7 yıl kuralının emeklilik statüsünü önemli ölçüde etkileyen bir kriter olduğunu belirtiyor.

Bu kural sigorta girişinizin Ekim 2008'den önce olması halinde geçerli. Ekim 2008 sonrasında sigorta girişi yapılanlar içinse farklı bir düzenleme söz konusu.

Emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? SGK girişi 1999, 2002 ve Ekim 2008 öncesi dikkat! 5975-9000 günle...

7 yıl kuralı son 2.520 gün yani son 7 yılda hangi sigorta kurumuna daha fazla prim ödendiğine bakılarak emeklilik şartlarını belirliyor.

Çetinkaya'nın açıklamasında şu şekilde ifade etti:

"Son zamanlarda EYT'den emekli olan vatandaşlarımız var. Diyelim en fazla 5.975 güne hak kazanan EYT'li bir vatandaşımızın olduğunu varsayarsak son 7 yıl içinde 1.261 gün ve daha fazlası Bağ-Kur primi ödediyse, 5.975 gün geçerli olmuyor. Bunun yerine 9.000 gün üzerinden emeklilik hakkı kazanılacak ve kişi, 3.025 gün daha fazla prim ödeyecek, aynı zamanda 8 yıl 4 ay daha geç emekli olacak."

Emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? SGK girişi 1999, 2002 ve Ekim 2008 öncesi dikkat! 5975-9000 günle...

Ancak Çetinkaya, "Eğer son 7 yıl içinde 1.261 gün ve daha fazla SSK primi ödenmişse, bu durumda kişi 5.975 günle emekli olabilecek ve erken emeklilik avantajı sağlayacaktır" diye ekliyor.

Emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? SGK girişi 1999, 2002 ve Ekim 2008 öncesi dikkat! 5975-9000 günle...

Ekim 2008 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Durum

Ekim 2008 ve sonrası sigorta girişi olan kişiler içinse 7 yıl kuralı geçerli değil. Çetinkaya konuya ilişkin, "Bu durumda prim ödemelerinin hangi kuruma daha fazla yapıldığına bakılmaksızın emeklilik durumu belirleniyor" diyerek açıkladı.

Örnek olarak toplamda 7.700 gün prim ödeyen bir kişinin, 3.200 gün SSK, 3.000 gün Bağ-Kur ve 1.500 gün memuriyet primleri olduğunu düşünelim. Bu kişi en fazla prim ödemesini yaptığı kurumdan emekli olur. Bu durumda SSK prim ödemesi fazla ise kişi SSK'dan emekli olur.

Emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? SGK girişi 1999, 2002 ve Ekim 2008 öncesi dikkat! 5975-9000 günle...

Hangi Kurumdan Emekli Olmak Daha Avantajlı?

Son olarak, SSK mı yoksa Bağ-Kur mu daha avantajlı sorusunu da yanıtlayan Çetinkaya, SSK'nın hem prim ödeme gün sayısının daha az olduğunu hem de emekli maaşlarının daha yüksek olduğunu belirtti. Bu nedenle, SSK'dan emekli olmak, Bağ-Kur'a göre daha avantajlı olabiliyor.