13 Kasım 2024, Çarşamba
Emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? SGK girişi 1999, 2002 ve Ekim 2008 öncesi olanlar dikkat! 5975-9000 günle...
Emeklilik, her çalışanın yakından ilgilendiği bir konu, ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallar bulunuyor. Bunlardan biri de 7 yıl kuralı olarak biliniyor. İster EYT kapsamında olun ister başka bir durumda 7 yıl kuralı emekliliğinizin yönünü değiştirebilir. Peki bu kural ne anlama geliyor ve kimleri etkiliyor?
Giriş Tarihi: 13.11.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:48