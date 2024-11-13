Emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? SGK girişi 1999, 2002 ve Ekim 2008 öncesi olanlar dikkat! 5975-9000 günle...

Ekim 2008 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Durum

Ekim 2008 ve sonrası sigorta girişi olan kişiler içinse 7 yıl kuralı geçerli değil. Çetinkaya konuya ilişkin, "Bu durumda prim ödemelerinin hangi kuruma daha fazla yapıldığına bakılmaksızın emeklilik durumu belirleniyor" diyerek açıkladı.

Örnek olarak toplamda 7.700 gün prim ödeyen bir kişinin, 3.200 gün SSK, 3.000 gün Bağ-Kur ve 1.500 gün memuriyet primleri olduğunu düşünelim. Bu kişi en fazla prim ödemesini yaptığı kurumdan emekli olur. Bu durumda SSK prim ödemesi fazla ise kişi SSK'dan emekli olur.