08 Ağustos 2024, Perşembe
2024'te emekli olmak avantajlı mı? SGK'dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...
Emeklilik planları yapan pek çok kişi için en önemli sorulardan biri "Bu yıl mı emekli olmalıyım, yoksa gelecek yılı mı beklemeliyim?" oluyor. Doğru zamanlamayı yakalayarak en yüksek emekli maaşını almak isteyenler için, bu karmaşık süreçte yol gösterici olabilecek bilgileri sizler için derledik. Peki 2024'te emekli olmak avantajlı mı?
Giriş Tarihi: 08.08.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:32