2024’te emekli olmak avantajlı mı? SGK’dan 2 farklı kazançla maaş formülü: 2000 öncesi ve sonrası, 2008 sigorta girişine...

Emeklilik Dilekçesi: Zamanlama Ne Kadar Önemli?

Son dönemde, emeklilik dilekçesi verme zamanı hakkında birçok soru gündemde yer alıyor. "Ağustos ayında mı emekli olayım, yoksa bir sonraki aya mı erteleyeyim?" gibi sorular, birçok kişi için karar verme sürecinde kafa karışıklığı yaratıyor. Emeklilik dilekçesini bu yıl mı, yoksa gelecek yıla mı bırakmanın avantajları, birkaç değişkene bağlı olarak değişebilir.