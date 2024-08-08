08 Ağustos 2024, Perşembe
Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Sistem nasıl işleyecek?
Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme geliyor. Kira kontratı hazırlanmasında yeni bir süreç başlıyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklama yaparken, milyonlarca vatandaş kira kontratlarının nasıl hazırlanacağını merak ediyor. Peki kira kontratları e-Devlet üzerinden nasıl hazırlanacak? Kiracı ve ev sahiplerinin yapması gerekenler neler? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:12