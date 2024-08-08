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Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Sistem nasıl işleyecek?

Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme geliyor. Kira kontratı hazırlanmasında yeni bir süreç başlıyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir açıklama yaparken, milyonlarca vatandaş kira kontratlarının nasıl hazırlanacağını merak ediyor. Peki kira kontratları e-Devlet üzerinden nasıl hazırlanacak? Kiracı ve ev sahiplerinin yapması gerekenler neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:12
Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Sistem nasıl işleyecek?

Türkiye'de kira kontratlarıyla ilgili süreçlerde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamalarıyla netlik kazanan bu yeni dönem, kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılmasını öngörüyor.

Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Sistem nasıl işleyecek?

Peki, bu yeni süreç nasıl işleyecek ve piyasaya etkileri neler olacak?

Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Sistem nasıl işleyecek?

E-DEVLET ENTEGRASYONUNUN DETAYLARI
Yıl sonuna kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmesi planlanan kira kontratları, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Sistem nasıl işleyecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önderliğinde yürütülen bu düzenleme, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Risk Analiz Genel Müdürlüğü'nün işbirliği içinde şekilleniyor.

Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Sistem nasıl işleyecek?

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA KONTRATI NASIL İMZALANACAK?
E-Devlet platformu üzerinden kira kontratları, tarafların mutabakatıyla elektronik ortamda hazırlanacak.