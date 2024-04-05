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2024 POMEM 7 bin 500 polis alımı başladı! 31. Dönem POMEM erkek ve kadın polis alımı başvuru şartları neler?
2024 POMEM 7 bin 500 polis alımına ilişkin beklenen duyuru yapıldı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detaylar açıklayan Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruda bulunacak Lisans mezunlarından en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte 31. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi ve şekli…