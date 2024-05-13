Emekliye 3 formüllü temmuz ayarı! 4A, 4B, 4C’liye zamlı maaş tablosu meydana çıktı: 10.000, 12.350, 15.000 TL alana...

Temmuz döneminde, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşları yeniden değerlendirilecek. Bu düzenleme, yaklaşık 16 milyon vatandaşı etkiliyor ve emekli gelirlerinde artış öngörülüyor. Ocak ayında belirlenen en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL için çeşitli formüller üzerinde çalışılıyor.

Bu adım, emeklilerin mali durumunu iyileştirmeyi ve emekli gelirlerini güncel ekonomik koşullara uygun hale getirmeyi amaçlıyor. Peki temmuzda emekli ne kadar, kaç TL alacak?