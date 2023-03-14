HaberlerGaleri10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...
10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanlar ve diğer şartları yerine getirenlere emeklilik hakkı tanınacak. 2000 sonrası sigorta girişi olanlar EYT düzenlemesinde kapsam dışında kaldı. Bilindiği üzere düzenlemeden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yasalarımızda borçlanma ile prim gün sayısını tamamlama ve erken emeklilik için bazı avantajlar bulunuyor. İşte, EYT kapsamında olmadan erken emeklilik için şartlar!