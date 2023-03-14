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Haberler Galeri 10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...

10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanlar ve diğer şartları yerine getirenlere emeklilik hakkı tanınacak. 2000 sonrası sigorta girişi olanlar EYT düzenlemesinde kapsam dışında kaldı. Bilindiği üzere düzenlemeden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yasalarımızda borçlanma ile prim gün sayısını tamamlama ve erken emeklilik için bazı avantajlar bulunuyor. İşte, EYT kapsamında olmadan erken emeklilik için şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:45
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10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...

EYT düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı elde etti. SGK ve e-Devlet üzerinden başvuruların kabul edilmesiyle süreç devam ediyor. EYT düzenlemesini az farkla kaçıranlar ise erken emeklilik için şartları merak ediyor. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Yasalarda erken emeklilik için bazı avantajlar bulunuyor. "Erken emeklilik için aranan şartlar neler? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilir?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte konu hakkında gelişmeler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...

Doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadınlara her doğumda 720 gün borçlanma hakkı veriliyor. Üç doğumu borçlanma hakkına sahip olan bir kadın sigortalı 2.160 gün borçlanma yapabiliyor.

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10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...

Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalırlar. Bu nedenle de emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanırlar. İşte bu yüzden doğum borçlanması düzenlemesiyle doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı tanınır. Ancak her durumda doğum borçlanması yapmak gerekli olmayabilir.

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10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...

STAJ AVANTAJI

Staj yapan kadın sigortalıların doğum borçlanmasıyla emeklilik yaşını öne çekme ihtimali bulunmaktadır.

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10 yıl prim yetiyor, SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi kapsıyor! EYT olmadan 60 ay kazanç sağlanacak! 15 yıl ve 3.600 günle emeklilik...

İş hayatına staj yaparak başlayan ve bu dönemde adına kısa vadeli sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar daha sonra uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladıkları süre içerisindeki doğumlarını borçlanabilirler.