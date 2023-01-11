HaberlerGaleriAraba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...
Araba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...
2023 yeni yılı ile birlikte araç bayileri fiyat güncellemelerine gitmeye başladı. Ocak ayının ikinci haftası ile birlikte fiyatlar netleşti. Pandemi sürecinde yaşanan çip krizi nedeniyle araba fiyatlarında kısa dönemli farklılıklar yaşanmıştı. Sıfır ve ikinci araba almak isteyenler yeni yılla birlikle fiyatlarda yaşanacak değişimleri merak ediyordu. Style, Line SUV, Edition model birçok segmentte yeni fiyat listeleri araştırmalarda ilk sırada yer alıyor. İşte, Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel güncel fiyatları...