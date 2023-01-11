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Haberler Galeri Araba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...

Araba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...

2023 yeni yılı ile birlikte araç bayileri fiyat güncellemelerine gitmeye başladı. Ocak ayının ikinci haftası ile birlikte fiyatlar netleşti. Pandemi sürecinde yaşanan çip krizi nedeniyle araba fiyatlarında kısa dönemli farklılıklar yaşanmıştı. Sıfır ve ikinci araba almak isteyenler yeni yılla birlikle fiyatlarda yaşanacak değişimleri merak ediyordu. Style, Line SUV, Edition model birçok segmentte yeni fiyat listeleri araştırmalarda ilk sırada yer alıyor. İşte, Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel güncel fiyatları...

Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:59
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Araba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...

SON DAKİKA! Araba fiyatları sil baştan değişti. Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı. 2023 yılına geldiğimiz dönemde birçok otomobil markası fiyatlarında güncellemeleri gidiyor. Bayilerin güncel fiyat listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. SUV araba segmentinde fiyat oynamaları diğer gruplara göre daha az oldu. Ocak ayı satış fiyatlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel yeni fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...

FİAT FİYAT LİSTESİ 2023!

Ocak 2023 Fiat 500 fiyat listesi500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP versiyon araç 2022 Aralık ayında 601.900 TL idi. 2023 Ocak'ta 615.900 TL oldu. 500 Cabrio Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP versiyon araç Aralık 2022'de 656.900 TL idi, Ocak 20233'de 670.900 TL oldu.

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Araba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...

OCAK 2023 FİAT 500X FİYAT LİSTESİ

500X Soft Top 1.3 Fire 150 HP DCT versiyon araç 845.900 TL idi Ocak 2023'de 847.900 TL oldu.

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Araba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...

OCAK 2023 FİAT PANDA FİYAT LİSTESİ

Cross 4x4 0.9 85 HP versiyon araç 541.900 TL idi, Ocak 2023'te 554.900 TL oldu. Cross Plus 4x4 0.9 85 HP versiyon araç 2022 Aralık'ta 557.900 TL idi, Ocak 2023'te 603.900 TL oldu.

5Fiat fiyat listesi 2023 OCAK Fiat 500, Fiat 500X, Fiat Panda, Fiat Egea Cross Wagon, Fiat Egea Cross, Fiat Egea Hatchback,

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Araba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...

FİAT EGEA SEDAN ARAÇ FİYATLARI NE KADAR?

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyon araç 2022 Ocak'ta 691.900 TL idi, Ocak 2023'te 712.900 TL oldu.Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT araç 744.900 TL idi, 780.900 TL,Lounge 1.0 Firefly 100 HP araç 562.900 TL idi, 621.900 TL, Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 726.900 TL idi, 750.900 TL, Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 779.900 TL idi, 818.900 TL oldu.