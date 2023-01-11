Araba fiyatları sil baştan değişti! Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı! Style, Line SUV, Edition satış kampanyaları! Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel...

SON DAKİKA! Araba fiyatları sil baştan değişti. Ocak ayı fiyatları ayyuka çıktı. 2023 yılına geldiğimiz dönemde birçok otomobil markası fiyatlarında güncellemeleri gidiyor. Bayilerin güncel fiyat listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. SUV araba segmentinde fiyat oynamaları diğer gruplara göre daha az oldu. Ocak ayı satış fiyatlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Ford, Volkswagen, FİAT, Renault, Opel yeni fiyat listesi...