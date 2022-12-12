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Haberler Galeri TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu mu? SİVAS kura çekimi ne zaman? Altınyayla, Zara, İmranlı, Gürün Merkez... Hangi illere kaç konut yapılacak?

TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu mu? SİVAS kura çekimi ne zaman? Altınyayla, Zara, İmranlı, Gürün Merkez... Hangi illere kaç konut yapılacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaa edilecek 250 bin konutun kura çekimleri hızla sürerken vatandaşlar başvurdukları illerdeki kura çekiliş takvimini öğrenemye çalışıyor. Sıklıkla aratılan illerden biri olan Sivas'ta kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu mu? SİVAS kura çekimi ne zaman? Altınyayla, Zara İmranlı, Gürün Merkez...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:03
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TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu mu? SİVAS kura çekimi ne zaman? Altınyayla, Zara, İmranlı, Gürün Merkez... Hangi illere kaç konut yapılacak?

TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu sorusunun cevabı Sivaslılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ Sosyal Konut projesinde kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Sivas'ta toplam 15 ilçede sosyal konut inşaa edilecek. Peki TOKİ Sivas hak sahipleri açıklandı mı? Sivas TOKİ kura çekimi ne zaman? Hangi ilçelerde hak sahipleri ne zaman belli olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu mu? SİVAS kura çekimi ne zaman? Altınyayla, Zara, İmranlı, Gürün Merkez... Hangi illere kaç konut yapılacak?

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi tüm hızıyla sürerken Sivas'ta inşaa edilecek 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipleri 16-17 Aralık tarihlerinde belirlenecek.

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TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu mu? SİVAS kura çekimi ne zaman? Altınyayla, Zara, İmranlı, Gürün Merkez... Hangi illere kaç konut yapılacak?

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞAA EDİLECEK?

*Altınyayla-150

*Divriği-170

*Doğanşar-67

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TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu mu? SİVAS kura çekimi ne zaman? Altınyayla, Zara, İmranlı, Gürün Merkez... Hangi illere kaç konut yapılacak?

*Gemerek-197

*Gürün-203

*Hafik-110

*İmranlı-157

*Kangal-175

*Merkez-400

*Sızır-111

*Suşehri-200

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TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu mu? SİVAS kura çekimi ne zaman? Altınyayla, Zara, İmranlı, Gürün Merkez... Hangi illere kaç konut yapılacak?

*Şarkışla-200

*Şarkışla Gürçayır-100

*Yıldızeli-206

*Zara-260