TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu mu? SİVAS kura çekimi ne zaman? Altınyayla, Zara, İmranlı, Gürün Merkez... Hangi illere kaç konut yapılacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında inşaa edilecek 250 bin konutun kura çekimleri hızla sürerken vatandaşlar başvurdukları illerdeki kura çekiliş takvimini öğrenemye çalışıyor. Sıklıkla aratılan illerden biri olan Sivas'ta kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki TOKİ Sivas kura takvimi belli oldu mu? SİVAS kura çekimi ne zaman? Altınyayla, Zara İmranlı, Gürün Merkez...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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