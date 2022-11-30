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Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 30 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları bugün saat 14:00 itibarıyla başlıyor. 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanında merak edilen mesleklerin başında tıbbi sekreter ve hemşire yer alıyor. Peki tıbbi sekreter, hemşire ÖSYM başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:33
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Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?

Tıbbi sekreter, hemşire başvuru şartları neler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı ÖSYM aracılığıyla 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştiriyor. Başvurularının 30 Kasım ila 5 Aralık arasında yapılacağı sözleşmeli sağlık personeli alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?

5 BİN 831 HEMŞİRE ALIMI OLACAK!

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

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Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURULAR ÖSYM ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Sözleşmeli personel alımı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

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Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR!

Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI ÖSYM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?

BRANŞLAR VE KONTENJANLAR

tama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim)"