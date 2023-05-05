2023 Resmi Gazete ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli? Doğalgaz ne zamana kadar bedava, bu ay fatura gelecek mi?

"Doğalgaz hangi tarihe kadar ücretsiz olacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından ücretsiz doğalgaz kampanyasının başlayacağı ay belli oldu. 1 ay boyunca ücretsiz olan doğalgaz 11 ay boyunca ise indirimli olacak. Kullanım miktarı ve tutar bilgileri faturada yer alırken, 'ödenmesi gereken' kısmında ise 'sıfır' yazacak. Peki, Bu ay doğalgaz faturası gelecekmi? Ücretsiz doğalgaz hangi tarihe kadar geçerli olacak? İşte, bedava doğalgaz son dakika gelişmeler...