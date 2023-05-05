05 Mayıs 2023, Cuma
%6+%15+6 aylık enflasyon farkı maaşları katlayacak! En düşük 14 bin 71 TL cepte! Memura emekliye 3'lü ZAM! Hesaplandı! Temmuzda kim kaç TL alacak?
Memur ve emekliler için temmuz maaş zammında oranlar netleşmeye başladı. Temmuz itibarıyla en düşük memur maaşının 14 bin 071 TL'ye ulaşması beklenirken polis, öğretmen, din görevlisi, hemşire maaşları tek tek hesaplandı. Yüzde 6 sözleşme zammı, 6 aylık enflasyon farkı refah payıyla birlikte aylıklara 3'ü 1 arada zam gelecek. Peki memura ara zam var mı? Memur emeklisi maaşları temmuzda kaç TL, ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:22
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24