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Haberler Galeri %6+%15+6 aylık enflasyon farkı maaşları katlayacak! En düşük 14 bin 71 TL cepte! Memura emekliye 3'lü ZAM! Hesaplandı! Temmuzda kim kaç TL alacak?

%6+%15+6 aylık enflasyon farkı maaşları katlayacak! En düşük 14 bin 71 TL cepte! Memura emekliye 3'lü ZAM! Hesaplandı! Temmuzda kim kaç TL alacak?

Memur ve emekliler için temmuz maaş zammında oranlar netleşmeye başladı. Temmuz itibarıyla en düşük memur maaşının 14 bin 071 TL'ye ulaşması beklenirken polis, öğretmen, din görevlisi, hemşire maaşları tek tek hesaplandı. Yüzde 6 sözleşme zammı, 6 aylık enflasyon farkı refah payıyla birlikte aylıklara 3'ü 1 arada zam gelecek. Peki memura ara zam var mı? Memur emeklisi maaşları temmuzda kaç TL, ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:22
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%6+%15+6 aylık enflasyon farkı maaşları katlayacak! En düşük 14 bin 71 TL cepte! Memura emekliye 3’lü ZAM! Hesaplandı! Temmuzda kim kaç TL alacak?

Milyonlarca memur ve emekli memur gözlerini temmuz maaş zammına çevirdi. Yüzde 6 sözleşme zammı, 6 aylık enflasyon farkı refah payı maaşları katlayacak. TÜİK tarafından açıklanan mayıs enflasyon oranıyla birlikte geriye son 2 veri kaldı. 4 ayda yüzde 13.08'e ulaştı. Peki temmuzda en düşük memur maaşı kaç olacak? Kim ne kadar maaş alacak? Kalem kalem hesaplandı. İşte meslekler göre örnek maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%6+%15+6 aylık enflasyon farkı maaşları katlayacak! En düşük 14 bin 71 TL cepte! Memura emekliye 3’lü ZAM! Hesaplandı! Temmuzda kim kaç TL alacak?

Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek. Artışlara ilişkin ipuçları da var. İşte memurlar, emekliler için ortaya çıkan oran ve buna göre meslek meslek yeni maaşlar…

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%6+%15+6 aylık enflasyon farkı maaşları katlayacak! En düşük 14 bin 71 TL cepte! Memura emekliye 3’lü ZAM! Hesaplandı! Temmuzda kim kaç TL alacak?

Memurların, memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payı göründü. Bu yıla refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşın kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek.

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%6+%15+6 aylık enflasyon farkı maaşları katlayacak! En düşük 14 bin 71 TL cepte! Memura emekliye 3’lü ZAM! Hesaplandı! Temmuzda kim kaç TL alacak?

4 AYDA YÜZDE 13.08 ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

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%6+%15+6 aylık enflasyon farkı maaşları katlayacak! En düşük 14 bin 71 TL cepte! Memura emekliye 3’lü ZAM! Hesaplandı! Temmuzda kim kaç TL alacak?

Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de ipucu veriyor. Anketteki Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için yüzde 2.61 olan enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.12 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 18.88 olarak gerçekleşecek.