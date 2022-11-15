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Haberler Galeri EYT’DE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME! Yıl ve prim değişecek mi? 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak? Kısmi emeklilikte EYT’den yararlanma şartları neler?

EYT’DE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME! Yıl ve prim değişecek mi? 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak? Kısmi emeklilikte EYT’den yararlanma şartları neler?

Son dakika EYT haberi... EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorununun çözümü konusunda yapılan çalışmalarda sona gelindi. Vatandaşlar "EYT son dakika haberleri neler?", "Bugün EYT ile ilgili yeni gelişme oldu mu?", "EYT primi, gün sayısı, çalışma yılı belli mi?", "EYT ile ne kadar maaş alınacak?", "EYT ile kıdem tazminatı ne kadar artar?", "EYT kimleri kapsıyor kimleri kapsamına giriyor?", "EYT ne zaman çıkacak?", "Düzenleme kimleri kapsayacak?", "Ben EYT'li miyim?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, EYT'nin bugüne kadar konuşulmayan iki yeni tarafını A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 11:11
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EYT’DE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME! Yıl ve prim değişecek mi? 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak? Kısmi emeklilikte EYT’den yararlanma şartları neler?

EYT son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin "EYT'de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi.

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EYT’DE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME! Yıl ve prim değişecek mi? 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak? Kısmi emeklilikte EYT’den yararlanma şartları neler?

Primi eksik olanlar borçlanacak. Borçlanma asgari ücret ile yapılıyor.

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EYT’DE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME! Yıl ve prim değişecek mi? 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak? Kısmi emeklilikte EYT’den yararlanma şartları neler?

Uzmanlar, ocak ayında asgari ücret artacağı için aralık sonuna kadar borçlanma durumunuz varsa mutlaka borçlanın diyor. EYT'de asgari ücret üzerinden priminiz yatırıldığında taban fiyatlanması yapılacak.

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EYT’DE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME! Yıl ve prim değişecek mi? 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak? Kısmi emeklilikte EYT’den yararlanma şartları neler?

Primi asgari ücret üzerinden yatanlar yine o miktar üzerinden maaş alacaklardır. Emeklilik için borçlanma başvurusu e devlet üzerinden yapılacak.

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EYT’DE İKİ ÖNEMLİ GELİŞME! Yıl ve prim değişecek mi? 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak? Kısmi emeklilikte EYT’den yararlanma şartları neler?

Vatandaşlar "EYT son dakika haberleri neler?", "Bugün EYT ile ilgili yeni gelişme oldu mu?", "EYT primi, gün sayısı, çalışma yılı belli mi?", "EYT ile ne kadar maaş alınacak?", "EYT ile kıdem tazminatı ne kadar artar?", "EYT kimleri kapsıyor kimleri kapsamına giriyor?", "EYT ne zaman çıkacak?", "Düzenleme kimleri kapsayacak?", "Ben EYT'li miyim?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, EYT'nin bugüne kadar konuşulmayan 2 yeni tarafını A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;