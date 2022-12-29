29 Aralık 2022, Perşembe
2023 EYT MAAŞ HESABI | Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle ilgili detaylar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan, EYT'de yaş sınırının kaldırıldığını ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini söyledi. Hak sahibi herkese emeklilik kapısının açıldığını bildiren Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, emekli maaş hesaplamaları gündeme oldu. Peki EYT'de emekli maaş hesabı nasıl olacak? Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...
Giriş Tarihi: 29.12.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 13:38
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