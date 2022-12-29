2023 EYT MAAŞ HESABI | Enflasyon oranına göre en düşük EYT aylığı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş tahminleri...

EN DÜŞÜK EYT EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

2022 yılında en düşük emekli aylığı 3500 TL olarak ödeniyor. Buna göre, bin prim günü olan EYT'li bir vatandaş da en az 3 bin 500 lira maaş alacak. İlk maaşların 2023 Şubat ayında alınacağı düşünüldüğünde bu miktar yeni yıl zammıyla beraber daha daha yukarı çıkacak.