15 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...

2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...

"2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek buzağı destek açıklamaları yakından takip ediliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, 2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 11:50
  • 1
  • 10
2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...

"2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar buzağı desteklemelerinin yatacağı tarihi merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, 2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzede çiftçilere destek olmak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek, devlet ve millet bir olarak tüm zorlukların birlikte aşılacağını kaydetti.

  • 3
  • 10
2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...

Kirişci'nin paylaşımında; mazot, gübre, hayvancılık ve kırsal kalkınma destekleri ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

  • 4
  • 10
2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...

"2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir. Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri, şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. 2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştır.

  • 5
  • 10
2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...

Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki; Çiğ Süt Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun-Keçi Desteği, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği, Arılı Kovan Desteği, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ödemeleri, 10 ilimiz için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.