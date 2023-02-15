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2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...
"2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek buzağı destek açıklamaları yakından takip ediliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, 2023 Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C ile sorgulama ekranı...