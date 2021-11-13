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Haberler Galeri Asgari ücret 2022 zammı son gelişmeler: Ek zam müjdesi! Vergi kalkacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 zammı son gelişmeler: Ek zam müjdesi! Vergi kalkacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 zammı için meraklı bekleyiş sürüyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için çalışmalar sürerken, hükümetten gelen açıklamalar çalışanları heyecanlandırdı. Asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışmalar yapıldığı bildirilirken, 2022 zammı için farklı çalışmaların yapıldığı açıklandı. Peki, agari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücretten vergi kalkacak mı? 2022 yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:09
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Asgari ücret 2022 zammı son gelişmeler: Ek zam müjdesi! Vergi kalkacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yeni ücretin belirlenmesi için çalışmalar başladı. Hükümetten gelen açıklamalar zam oranı için ipuçları verirken, son 19 yılda yapılan zam oranlarını incelediğimizde asgari ücrete enflasyonun 6-7 puan üzerinde zam yapıldığı görülüyor. Bu kapsamda 2022 zammı için yüzde 25-30 oranı ön plana çıkıyor. Peki, agari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücretten vergi kalkacak mı? 2022 yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret 2022 zammı son gelişmeler: Ek zam müjdesi! Vergi kalkacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI SON GELİŞMELER

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar başlarken, işçiler tarafından 2022 zammı için ciddi artış beklentisi var.

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Asgari ücret 2022 zammı son gelişmeler: Ek zam müjdesi! Vergi kalkacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar çalışanları heyecanlandırırken, bu yıl artışın yüksek olması ve çalışanların gelir seviyelerinin artırılması hedefleniyor.

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Asgari ücret 2022 zammı son gelişmeler: Ek zam müjdesi! Vergi kalkacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette vergi düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor"

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Asgari ücret 2022 zammı son gelişmeler: Ek zam müjdesi! Vergi kalkacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

GELİR VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 yılı için brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak uygulanırken, asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 TL'yi buluyor. Gelir vergisine ilaveten brüt ücretten 27,15 TL damga vergisi de kesiliyor. SGK primleriyle birlikte kesintilerin toplamı 751,60 TL'yi buluyor.