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Asgari ücret 2022 zammı son gelişmeler: Ek zam müjdesi! Vergi kalkacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret 2022 zammı için meraklı bekleyiş sürüyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için çalışmalar sürerken, hükümetten gelen açıklamalar çalışanları heyecanlandırdı. Asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışmalar yapıldığı bildirilirken, 2022 zammı için farklı çalışmaların yapıldığı açıklandı. Peki, agari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücretten vergi kalkacak mı? 2022 yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...