HaberlerGaleriAKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar
AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar
TOKİ Aksaray kura sonuç listesi araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilen 2+1,3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerine tüm hızıyla devam ediliyor. Peki TOKİ Aksaray kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Aksaray kura çekimi kaç gün sürecek? Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı ilçelerinin kura sonuçları açıklandı mı?