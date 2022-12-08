AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar

TOKİ Aksaray kura sonuçları bugün saat 10:00'da başlayacak kura çekimi ile birlikte belli olacak. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü TOKİ kura çekilişlerinde. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleşen TOKİ kuraları tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Aksaray kura sonuçları belli oldu mu?Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı ilçelerinin kura sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...