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Haberler Galeri AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar

AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar

TOKİ Aksaray kura sonuç listesi araştırılmaya başlandı. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşaa edilen 2+1,3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimlerine tüm hızıyla devam ediliyor. Peki TOKİ Aksaray kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Aksaray kura çekimi kaç gün sürecek? Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı ilçelerinin kura sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 08:48 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 08:55
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AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar

TOKİ Aksaray kura sonuçları bugün saat 10:00'da başlayacak kura çekimi ile birlikte belli olacak. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gözü TOKİ kura çekilişlerinde. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleşen TOKİ kuraları tüm hızıyla sürüyor. Peki TOKİ Aksaray kura sonuçları belli oldu mu?Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı ilçelerinin kura sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bugün saat 10:00'da başlayacak olan Aksaray TOKİ kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linlere tıklayarak izleyebilirsiniz.

TOKİ AKSARAY YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE

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AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar

AKSARAY HANGİ İLÇELERE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Aksaray Sarıyahşi ilçesine 108 konut yapılacak fakat başvuru sayısı az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

*Ağaçören: 120

*Eskil 4. Etap: 300

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AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar

*Eskil Eşmekaya: 94

*Gülağaç: 142

*Güzelyurt: 106

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AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar

*Ortaköy: 70

*Sarıyahşi: 108