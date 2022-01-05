Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanan enflasyon oranı sonrasında yeni rakamlar netlik kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yardımlar kapsamında yer alan sosyal yardım ödemelerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...