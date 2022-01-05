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Haberler Galeri Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...

Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...

Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yardımlar kapsamında yer alan sosyal yardım ödemeleride 2022 itibariyle yükselişe geçti. İşte, engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2022 23:03
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Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...

Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanan enflasyon oranı sonrasında yeni rakamlar netlik kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yardımlar kapsamında yer alan sosyal yardım ödemelerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...

DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

KAMU İŞÇİSİ: 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.

SOSYAL YARDIMLAR: Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.

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Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş


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Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...

İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR

Emekli

Emekli sandığı:

Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90

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Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25

BAĞ-KUR ESNAF:

Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92