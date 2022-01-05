06 Ocak 2022, Perşembe
Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...
Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yardımlar kapsamında yer alan sosyal yardım ödemeleride 2022 itibariyle yükselişe geçti. İşte, engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...
Giriş Tarihi: 05.01.2022 23:03
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