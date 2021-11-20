20 Kasım 2021, Cumartesi
Bütün illerden başvuru yapılabiliyor! 4-5-6 bin TL maaşla personel alımı! 124 kişi için kadro açıldı!
İçişleri Bakanlığı 124 personel alımı! 4-5-6 bin TL maaşla personel alımı için başvuru dönemi başlıyor. Kurum bünyesine alınacak toplam 124 personel arasında mühendis, avukat, mütercim-tercüman, arşiv uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı ve çağrı karşılama personeli gibi personeller bulunuyor. 29 Kasım'da başlayacak başvuru döneminin şartları açıkladı. İşte; İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları!
Giriş Tarihi: 20.11.2021 12:28
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10