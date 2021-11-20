Bütün illerden başvuru yapılabiliyor! 4-5-6 bin TL maaşla personel alımı! 124 kişi için kadro açıldı!

İçişleri Bakanlığı'ndan duyurulan ilana göre; kurum bünyesinde istihdam edilecek toplam 124 kişi için kadro açıldı. Sözleşmeli personel olarak görev yapacak personellerin maaşları 4-5-6 bin TL arasında değişecek. Başvurular 29 Kasım 2021'de saat 9:30'da başlayıp, 3 Aralık 2021'de saat 17:30'da sona erecek. İnternet üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilecek ilana yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. İşte, İçişleri Bakanlığı 124 personel alımı!