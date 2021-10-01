3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim’de Meclis’e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

BAKAN SOYLU'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar."