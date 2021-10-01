01 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim'de Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim'de Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge bugün Meclis'e geldi mi? Memur zamları hesaplanırken, ek gösterge cetvelinde yazan rakamlar dikkate alınır ve bu rakamlara göre belirlenir. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için çıkması beklenen 3600 ek göstergenin, ünvanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak için tüm memurları kapsaması gündemde. Meclis'in bugün açılacak olması nedeniyle gözler ek göstergenin çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, Ekim'de Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 01.10.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 12:35
  • 1
  • 16
3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim’de Meclis’e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi? Milyonlarca memur heyecan içinde 3600 ek gösterge açıklamalarını yakından takip ediyor. Memur aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyeleri ek göstergelere göre belirleniyor. Tüm memurlar için uygulanması beklenen 3600 ek göstergede son gelişmeler merak ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 1 Ekim'de Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim’de Meclis’e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'E GELDİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu, 2,5 aylık aranın ardından 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek. Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak. Ek göstergenin önümüzdeki günlerde Meclis'te görüşülmeye başlanması bekleniyor.

  • 3
  • 16
3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim’de Meclis’e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge için hazırlanacak taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye girecek. Taslağın hangi tarihte Meclis'e geleceği henüz bilinmiyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Söz konusu çalışma hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

  • 4
  • 16
3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim’de Meclis’e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR

Hükümetten 3600 ek gösterge ile iligli açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte son açıklamalar:

  • 5
  • 16
3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim’de Meclis’e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

BAKAN SOYLU'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar."