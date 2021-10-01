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3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim'de Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge bugün Meclis'e geldi mi? Memur zamları hesaplanırken, ek gösterge cetvelinde yazan rakamlar dikkate alınır ve bu rakamlara göre belirlenir. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için çıkması beklenen 3600 ek göstergenin, ünvanlar arasındaki dengesizliği ortadan kaldırmak için tüm memurları kapsaması gündemde. Meclis'in bugün açılacak olması nedeniyle gözler ek göstergenin çıkacağı tarihe çevrildi. Peki, Ekim'de Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum...