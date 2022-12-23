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Haberler Galeri KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Kızılay KPSS şartsız 43 personel alımı yapıyor! Şartlar ve branşlar neler?

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Kızılay KPSS şartsız 43 personel alımı yapıyor! Şartlar ve branşlar neler?

Kızılay 43 personel alımı yapacağını duyurdu. Kızılay bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar yayımlanan ilan ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki başvuru şartları neler? 13 Ocak'a kadar başvurularının süreceği öğrenilen Kızılay iş ilanı ile ilgili detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 13:57
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KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Kızılay KPSS şartsız 43 personel alımı yapıyor! Şartlar ve branşlar neler?

Türk Kızılayı'nda işe başlamak isteyen vatandaşlar güncel iş ilanlarını sıklıkla aratıyorlar. Kızılay KPSS şartı aranmaksızın 43 personel istihdam edeceğini duyurdu. Söz konusu olan ilan ile ilgili detaylar başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki başvuru şartları ve branşlar neler?

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KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Kızılay KPSS şartsız 43 personel alımı yapıyor! Şartlar ve branşlar neler?

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kızılay KPSS şartı aramaksızın 43 acil yardım ve afet yönetimi uzman/uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Başvuruları 22 Aralık Perşembe günü başlayan ilana adaylar 13 Ocak 2023 tarihine kadar başvurabilecek.

KIZILAY 43 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Kızılay KPSS şartsız 43 personel alımı yapıyor! Şartlar ve branşlar neler?

ARANAN ŞARTLAR NELER?

*Üniversitelerin 'Tercihen Acil Yardım ve Afet Yönetimi' ve ilgili diğer bölümlerinden (BESYO, Spor Akademisi, Mühendislik(Tercihen Meteoroloji Mühendisliği vb.) mezun olmak,

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,

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KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Kızılay KPSS şartsız 43 personel alımı yapıyor! Şartlar ve branşlar neler?

*Tercihen iyi seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmak,

*Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek, zor saha koşullarında çalışabilmek ve seyahat engeli olmamak,

*Saha görevlerinde bulunmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmamak (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu talep edilecektir),

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KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Kızılay KPSS şartsız 43 personel alımı yapıyor! Şartlar ve branşlar neler?

*Yoğun stres altında çalışabilmek, sorumluluk ve gerektiğinde inisiyatif alabilme yetkinliğine sahip olmak,

*Ekip çalışmasına yatkın olmak,

*Çok kültürlü ortamlarda çalışmaya uygun olmak,

*Empati kurabilme yeteneğine sahip olmak,