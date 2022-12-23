KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Kızılay KPSS şartsız 43 personel alımı yapıyor! Şartlar ve branşlar neler?

Kızılay 43 personel alımı yapacağını duyurdu. Kızılay bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar yayımlanan ilan ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki başvuru şartları neler? 13 Ocak'a kadar başvurularının süreceği öğrenilen Kızılay iş ilanı ile ilgili detaylar haberimizde...