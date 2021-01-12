Marketlerde değişim fırtınası alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan böyle...

Marketlerde değişim fırtınası alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan böyle her zaman yayınlanan günlerinden farklı günlerde yayınlanacak. Ekonomik alışverişin yolunu arayanlar 81 ilde şubesi bulunan BİM, A101 ve ŞOK aktüel ürünleri yakından takip ediliyor. BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle BİM, aktüel ürünlerini Çarşamba günü yayınlayacak.