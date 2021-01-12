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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketlerde değişim fırtınası alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan böyle... Marketlerde değişim fırtınası alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan böyle...
Marketlerde değişim fırtınası alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller bundan böyle her zaman yayınlanan günlerinden farklı günlerde yayınlanacak. Ekonomik alışverişin yolunu arayanlar 81 ilde şubesi bulunan BİM, A101 ve ŞOK aktüel ürünleri yakından takip ediliyor. BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle BİM, aktüel ürünlerini Çarşamba günü yayınlayacak.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 16:54
Uygun fiyatları ve ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler 81 ilde hizmet veren marketlerin aktüel ürünlerini yayınladıkları günleri yakından takip ediliyor. 81 ilde binlerce şubesiyle hizmet veren marketler aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin satılacağı günü değiştirdi. Normalde BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta çarşamba ve cumartesi günleri satışta oluyordu. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının uygulanması nedeniyle değişime gidildiği tahmin ediliyor. Marketlerin yeni aktüel günleri haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİM'DEN AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ KARAR
BİM'in internet sitesinde
"Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamsaı nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Aynı açıklamada "Mağazalarımız aşağıdaki saatler arasında hizmet vermektedir. Haftaiçi: 10.00-20.00/Hafta sonu: 10.00-.17.00" denildi.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını açıkladı.
MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Marketler hafta içi saat 10.00'da açılıp akşam saat 20.00'de kapanıyor. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında çalışıyor.