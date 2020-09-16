2021 Ocak SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük emekli maaşı kaç TL? 5.2 milyon emekliye müjde...

2021 Ocak SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı belli oldu mu? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Milyonlarca emekli ocak ve haziran aylarında belirlenen enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. SSK-SGK ve Bağkur emeklisi yaklaşık 13 milyon vatandaş Ocak ayında alacakları zam miktarını merak ediyor. Geçtiğimiz dönem haziran ayında enflasyon zam oranı 5.75 olarak belirlenmişti. Emekliler maaşlarına yapılacak yeni zam oranlarını merak ediyor. Peki, En düşük emekli maaşı kaç TL? 5.2 milyon emekliye müjde detaylar ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 17:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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