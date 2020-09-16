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Haberler Galeri 2021 Ocak SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük emekli maaşı kaç TL? 5.2 milyon emekliye müjde...

2021 Ocak SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük emekli maaşı kaç TL? 5.2 milyon emekliye müjde...

2021 Ocak SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı belli oldu mu? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Milyonlarca emekli ocak ve haziran aylarında belirlenen enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. SSK-SGK ve Bağkur emeklisi yaklaşık 13 milyon vatandaş Ocak ayında alacakları zam miktarını merak ediyor. Geçtiğimiz dönem haziran ayında enflasyon zam oranı 5.75 olarak belirlenmişti. Emekliler maaşlarına yapılacak yeni zam oranlarını merak ediyor. Peki, En düşük emekli maaşı kaç TL? 5.2 milyon emekliye müjde detaylar ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 17:34
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2021 Ocak SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük emekli maaşı kaç TL? 5.2 milyon emekliye müjde...

2021 yılı ocak ayında yapılacak yeni zam oranı merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Uzmanlar yeni yıl için oluşacak zam beklentilerini paylaşıyor. Geçtiğimiz haziran ayında emeklilere yapılacak zam oranı 5.75 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimi yıl Hakem Kurulu kararıyla memur emeklilerine ocakta yüzde 3, ikinci dönemde ise yüzde 5.75 zam yapıldı. Öte yandan Ağustos ayı beklenti anketine göre cari sene sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 olarak tahmin ediliyor. Emekliler işçi ve memurlara ödenen aile yardımının kendilerine de yapılmasını talep ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 Ocak SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük emekli maaşı kaç TL? 5.2 milyon emekliye müjde...

2021 OCAK AYI EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası tarafından yapılan beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 10.82. Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Tahminin tutması durumunda önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci olan 6 aylık süreçte gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları yüzde 4.79 artacak.

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2021 Ocak SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük emekli maaşı kaç TL? 5.2 milyon emekliye müjde...

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

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2021 Ocak SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük emekli maaşı kaç TL? 5.2 milyon emekliye müjde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

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2021 Ocak SSK-SGK-Bağkur emekli maaş zammı! En düşük emekli maaşı kaç TL? 5.2 milyon emekliye müjde...

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.