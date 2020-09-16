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Haberler Galeri Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşında 3 dönem farkı... Maaşlar katlanıyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşında 3 dönem farkı... Maaşlar katlanıyor

Emekliler ya da emekli olmayı düşünen çalışanları ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşında üç döneme dikkat. Bir günde bile maaş farkı oluyor. Maaşlar 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlarda farklı. Geçmişte emeklikleri ilgilendiren yasaya göre, 8 Eylül 1999 tarihine kadar olan dönemde kadınlar 38 ve erkekler de 43 yaşına geldiği zaman emeklilik hakkını elde edebiliyorlardı. Daha sonrasında ise yapılan değişiklikler ile emeklilik şartları zorlaştırıldı. Son yapılmış olan düzenleme beraberinde ise bir gün tarih farkı bile emeklilik için bir yıla mal olabiliyor.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 21:52 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 21:58
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşında 3 dönem farkı... Maaşlar katlanıyor

Son yıllarda 'sosyal güvenlik reformu' adıyla yapılan pek çok düzenleme, emeklilikle ilgili hesapları da değiştirdi.
Bu dönemler için bir günle bile emeklilik maaşında değişiklikler meydana geliyor. Sigortalı olma tarihlerine göre belirlenen bu kritere göre emekli maaşları üç farklı döneme göre belirleniyor. Çoğu kişi ne zaman, hangi şartlarda emekli olacağını dahi hesaplayamaz oldu. Bu karmaşık yapıyı basit bir şekilde anlatmaya çalıştık.Daha önceki yasa maddelerine göre, 8 Eylül 1999'a kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. Bunlar erken yaşta emekliliği sağlayan maddelerdi. Bu bağlamda SSK'lıların emekli aylığı hesaplamasında üç ayrı dönem ve üç ayrı hesap söz konusu.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşında 3 dönem farkı... Maaşlar katlanıyor

Yeni düzenlemeyle emeklilikte 1 gün bile, 1 yıl farkedebiliyor. Bu nedenle, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı hesaplanabilmesi için sigortalı çalışmaya başlanılan tarih ve yasal değişikliklerin yapıldığı andaki sigortalılık süresi önemli. SSK'lıların emekli aylığı hesaplamasında üç ayrı dönem ve üç ayrı hesap söz konusu. Bunlar şöyle:

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşında 3 dönem farkı... Maaşlar katlanıyor

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların durumu.
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların durumu.
30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanların durumu.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşında 3 dönem farkı... Maaşlar katlanıyor

Ekim 2008 sonrası düşük

2000 yılından önceki çalışmalar için gösterge sistemi esas alınıyor ve bu dönemde aylık bağlama oranı yüksek. Bu dönem içerisinde ne kadar çok prim ödenmişse, emekli aylığı o kadar yüksek oluyor. İkincisi, 2000 sonrası ile 2008 Ekim ayı öncesi dönem. Bunda da aylık hesabında gösterge sistemi yerine TÜFE (tüketici enflasyonu) ve gelişme hızının birlikte dikkate alındığı güncelleme katsayısı sistemi uygulanıyor.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşında 3 dönem farkı... Maaşlar katlanıyor

Bu tarihler arasında aylık bağlama oranı düşük olduğu için ödenen primlerin etkisi biraz daha az. 1 Ekim 2008 sonrası dönem kritik. Bu dönemdeki hesaplamalarda güncelleme katsayısı hesaplanırken milli gelir gelişme hızının yüzde 30'u dikkate alınıyor. Dolayısıyla üç dönem içerisinde en düşük aylık bağlama oranı bu dönemde oluşuyor.