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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşında 3 dönem farkı... Maaşlar katlanıyor
Emekliler ya da emekli olmayı düşünen çalışanları ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşında üç döneme dikkat. Bir günde bile maaş farkı oluyor. Maaşlar 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlarda farklı. Geçmişte emeklikleri ilgilendiren yasaya göre, 8 Eylül 1999 tarihine kadar olan dönemde kadınlar 38 ve erkekler de 43 yaşına geldiği zaman emeklilik hakkını elde edebiliyorlardı. Daha sonrasında ise yapılan değişiklikler ile emeklilik şartları zorlaştırıldı. Son yapılmış olan düzenleme beraberinde ise bir gün tarih farkı bile emeklilik için bir yıla mal olabiliyor.
Giriş Tarihi: 16.09.2020 21:52 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 21:58
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