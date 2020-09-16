Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşında 3 dönem farkı... Maaşlar katlanıyor

Son yıllarda 'sosyal güvenlik reformu' adıyla yapılan pek çok düzenleme, emeklilikle ilgili hesapları da değiştirdi.

Bu dönemler için bir günle bile emeklilik maaşında değişiklikler meydana geliyor. Sigortalı olma tarihlerine göre belirlenen bu kritere göre emekli maaşları üç farklı döneme göre belirleniyor. Çoğu kişi ne zaman, hangi şartlarda emekli olacağını dahi hesaplayamaz oldu. Bu karmaşık yapıyı basit bir şekilde anlatmaya çalıştık.Daha önceki yasa maddelerine göre, 8 Eylül 1999'a kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyorlardı. Bunlar erken yaşta emekliliği sağlayan maddelerdi. Bu bağlamda SSK'lıların emekli aylığı hesaplamasında üç ayrı dönem ve üç ayrı hesap söz konusu.