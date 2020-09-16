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Emekliye 637 TL! Ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? AGİ'ye eşitlenirse...
2020 yılının sonlarına gelirken milyonlarca emekliye müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Her ay maaşlarında yüze 4'ü 5'i oranında ek ödeme alan emekliler, ek ödemelerde artış istiyor. TÜED tarafından ek ödemede artış talebi gündeme getirilmişti. Eğer bu talep hayata geçerse 382 liraya varan artış olacak. Ek ödeme AGİ'yle eşitlenirse en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 637 liraya çıkacak. İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin ek ödemesi ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.09.2020 14:03Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 14:19