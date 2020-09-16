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Emekliye 637 TL! Ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? AGİ'ye eşitlenirse...

2020 yılının sonlarına gelirken milyonlarca emekliye müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Her ay maaşlarında yüze 4'ü 5'i oranında ek ödeme alan emekliler, ek ödemelerde artış istiyor. TÜED tarafından ek ödemede artış talebi gündeme getirilmişti. Eğer bu talep hayata geçerse 382 liraya varan artış olacak. Ek ödeme AGİ'yle eşitlenirse en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 637 liraya çıkacak. İşte SSK ve Bağkur emeklilerinin ek ödemesi ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.09.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 14:19
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Emekliye 637 TL! Ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? AGİ'ye eşitlenirse...

Emekli ek ödeme artışı ne zaman olacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından gündeme taşınan ek ödeme ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin ek ödeme artışı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 637 TL! Ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? AGİ'ye eşitlenirse...

Ek ödeme tutarına göre maaşlarda artış görülüyor. TÜED tarafından ek ödemelerde artış gündeme taşınmıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme artışında iki farklı formül gündemde.

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Emekliye 637 TL! Ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? AGİ'ye eşitlenirse...

ÇALIŞANLA EŞİTLENECEK
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.

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Emekliye 637 TL! Ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? AGİ'ye eşitlenirse...

EN YÜKSEK 637 TL
Diğer formül hayata geçerse de tüm emekliler maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 255 liradan 637 liraya çıkacak. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300, 4 bin lira olana 160 lira yerine 400 lira ek ödeme verilecek.

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Emekliye 637 TL! Ek ödeme artışı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? AGİ'ye eşitlenirse...

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.