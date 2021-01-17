İkinci el araba fiyatlarını düşürecek hamle! Uzman isim uyardı! 2021 yılı için beklenti...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin durdurulması ikinci el otomobil fiyatlarını artırmıştı. İkinci el araba pazarında son durum nedir? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? 2021'de fiyatlar ne olacak? Koronavirüs salgını her sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Sıfır araçların üretimlerinde yavaşlama oldu ve bu durum piyasada fiyatları yükseltti. İkinci el araba pazarında fiyatlar tavan yaptı. Uzman isimler ise beklentilerini açıklamayı sürdürüyor.