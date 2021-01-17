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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araba fiyatlarını düşürecek hamle! Uzman isim uyardı! 2021 yılı için beklenti... İkinci el araba fiyatlarını düşürecek hamle! Uzman isim uyardı! 2021 yılı için beklenti...
Koronavirüs pandemisi sürecinde araba almak isteyen vatandaşlar ikinci elde fiyatların suni olarak artışa geçmesinden yakınıyordu. İkinci el araba fiyatlarında son durum nedir? 2021'de ikinci el otomobil pazarındaki beklentiler nedir? 2020'nin en çok konuşulan konularından biri 2. el araçlar oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle otomobil üretiminin yavaşlaması, Türkiye'de ikinci el araba pazarını da etkilemiş ve fiyatlar artmıştı.
Giriş Tarihi: 17.01.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 19:12
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin durdurulması ikinci el otomobil fiyatlarını artırmıştı. İkinci el araba pazarında son durum nedir? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? 2021'de fiyatlar ne olacak? Koronavirüs salgını her sektörü olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Sıfır araçların üretimlerinde yavaşlama oldu ve bu durum piyasada fiyatları yükseltti. İkinci el araba pazarında fiyatlar tavan yaptı. Uzman isimler ise beklentilerini açıklamayı sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA NELER OLACAK? BEKLENTİLER NEDİR?
Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretimi yavaşlatması, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.
Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.
İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.
İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.