10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yattı mı? İlk 6 aylık enflasyon rakamına göre evde bakım aylıklarında artış görülmüştü. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşının eylül ayı ödemelerinin hangi günlerde yapılacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 14:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL