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Haberler Galeri 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yattı mı? İlk 6 aylık enflasyon rakamına göre evde bakım aylıklarında artış görülmüştü. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşının eylül ayı ödemelerinin hangi günlerde yapılacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 14:54
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10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşının bu ay hangi illere yatırıldığı araştırılıyor. Temmuz zammı ile birlikte zamlanan evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar güncel listeyi araştırmaya başladılar. Peki, 10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevaplar...

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10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

10 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 2020 Eylül ayına ilişkin evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.

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10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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10 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.