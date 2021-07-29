Asgari ücret desteği kimlere verilecek | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Merakla beklenen ekonomi paketi devrede

PERSONELE ÖDÜL

Gümrük personelinden; devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının 6 katından 24 katına kadar ödüllendirilebilecek.