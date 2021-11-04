06 Kasım 2021, Cumartesi
AGİ dahil 4.000 TL üstü asgari ücret! Çalışanları sevinçten uçuran haber! Asgari ücrette enflasyon ve refah payı detayı!
Ülkemizde milyonlarca kişi asgari ücret kazanarak hayatlarını sürdürüyor. Zam görüşmelerine kısa bir süre kala, asgari ücrete zam tahmini de gündeme oturdu. Son tahminlere göre, asgari ücret gelecek yıl AGİ dahil 4.000 TL üstünü aşabilir. Yıllık enflasyon oranının yüzde 20'ye yükselmesiyle birlikte, 2022'de asgari ücrete büyük bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. 3.800 TL tahminleri son günlerde öne çıkarken, Asgari Geçim İndirimi'nin eklenmesiyle tablo değişiyor. Böylelikle alınacak en düşük maaşın 4.000 TL üstü olacağı düşünülüyor.
Giriş Tarihi: 04.11.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 09:02
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Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!
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Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!
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Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!
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Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!
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Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!