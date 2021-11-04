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Haberler Galeri AGİ dahil 4.000 TL üstü asgari ücret! Çalışanları sevinçten uçuran haber! Asgari ücrette enflasyon ve refah payı detayı!

AGİ dahil 4.000 TL üstü asgari ücret! Çalışanları sevinçten uçuran haber! Asgari ücrette enflasyon ve refah payı detayı!

Ülkemizde milyonlarca kişi asgari ücret kazanarak hayatlarını sürdürüyor. Zam görüşmelerine kısa bir süre kala, asgari ücrete zam tahmini de gündeme oturdu. Son tahminlere göre, asgari ücret gelecek yıl AGİ dahil 4.000 TL üstünü aşabilir. Yıllık enflasyon oranının yüzde 20'ye yükselmesiyle birlikte, 2022'de asgari ücrete büyük bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. 3.800 TL tahminleri son günlerde öne çıkarken, Asgari Geçim İndirimi'nin eklenmesiyle tablo değişiyor. Böylelikle alınacak en düşük maaşın 4.000 TL üstü olacağı düşünülüyor.

Giriş Tarihi: 04.11.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 09:02
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Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!
Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!

Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL'yi aşabilir! 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin polemikler hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak toplantıda gelecek yılın zam verisi de ortaya çıkacak. Ekim ayı enflasyon verilerinin gelmesiyle birlikte, tahminlerde bazı rakamlar da öne çıktı. Peki; 2022 asgari ücret tahmini nasıl? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar olacak? İşte; işçinin, çalışanın yüzünü güldüren haber!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!
Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör EYT'den belirlenecek yeni asgari ücrete kadar çok sayıda önemli konu hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!
Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!

Güngör, yaptığı açıklamada "Asgari ücret dolar kuruna vurduğunuzda 80-90 dolarlık bir erime var. Herkesin söylediği gibi 45 yılın en yüksek zammı bekleniyor. Yüzde olarak yüzde 35-40 gibi bir orandan bahsediliyor." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!
Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!

Güngör sözlerini "Küresel anlamdaki enflasyon ve farklı etkenler var. Enflasyon küresel anlamda kalıcı olabilir. Bir süre daha yüksek görmeye devam edeceğiz. Bu hükümet tarafından kabul ediliyor. Hükümetin de prim anlamında iş verene de destek olmasını bekliyorum." şeklinde bitirdi.

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Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!
Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL’yi aşabilir! Enflasyona göre 2022 asgari ücret tahmini! İşçi çalışanın yüzü gülecek!

ENFLASYONLA TAHMİNLER YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu.