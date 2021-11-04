AGİ dahil 4.000 TL üstü asgari ücret! Çalışanları sevinçten uçuran haber! Asgari ücrette enflasyon ve refah payı detayı!

Asgari ücret AGİ dahil 4.000 TL'yi aşabilir! 2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin polemikler hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak toplantıda gelecek yılın zam verisi de ortaya çıkacak. Ekim ayı enflasyon verilerinin gelmesiyle birlikte, tahminlerde bazı rakamlar da öne çıktı. Peki; 2022 asgari ücret tahmini nasıl? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar olacak? İşte; işçinin, çalışanın yüzünü güldüren haber!