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2019 SGK alacakları için yarın son gün! Çeyiz parası, rapor ücreti, doğum izni ödemesi alma başvurusu nasıl yapılır?

2019 yılının sonuna geldik. Yıl sona ererken birçok ödeme ve alacak için de yoğun başvurular devam ediyor. Onlar arasında SGK alacakları da yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan birçok ödeme yapılıyor. Bunların en geniş kapsamlı olanı rapor ücreti, doğum izni ödemesi olarak belirtilebilir. Ayrıca çeyiz parası, cenaze parası, emzirme ücreti gibi ödemeler için de 31 Aralık son gün. Yıl içinde alacaklarını tahsil etmeyenlerin yarına kadar işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bazı durumlarda ödenekler silinebiliyor. Peki, çeyiz parası, rapor ücreti, doğum izni ödemesi alma başvurusu nasıl yapılır? Sizler için ahaber.com.tr olarak ödemelerle ilgili detayları derledik. İşte SGK alacakları ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:50
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2019 SGK alacakları için yarın son gün! Çeyiz parası, rapor ücreti, doğum izni ödemesi alma başvurusu nasıl yapılır?

2019 yılının son günlerine girildi. Aralık ayının sonuna kadar birçok işlemin yapılması gerekiyor. Borçlanma ile emekli olacak olanlar 31 Aralık'a kadar ödemelerini yaptıkları taktirde daha ucuz fiyattan emekli olacak. Yine birçok ödeme de 31 Aralık'a kadar ödenmeyi bekliyor. Ancak vatandaşların birçoğunun bu ödemelerden haberi yok. 31 Aralık'a kadar alınmayan ödemeler silinecek ve vatandaşlar haklarını kaybedecek. Bu ödemelerin içinde rapor, çeyiz, cenaze, hasta bakım, doğum izni ücreti gibi önemli ödenekler de yer alıyor. Peki, çeyiz, cenaze, hasta bakım, rapor, emzirme ücreti nasıl alınır? İşte 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gereken ödemelerin listesi ve detayları...

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2019 SGK alacakları için yarın son gün! Çeyiz parası, rapor ücreti, doğum izni ödemesi alma başvurusu nasıl yapılır?

CENAZE YARDIMI NASIL ALINIR?

Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması bu ödeme için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması gerekmiyor. Bu ödemede 5 yıllık zaman aşımı var. Ödenek ise 716 lira. Öncelik eş ve çocukların. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alır. Bir dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli

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2019 SGK alacakları için yarın son gün! Çeyiz parası, rapor ücreti, doğum izni ödemesi alma başvurusu nasıl yapılır?

ÇEYİZ ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuğuna veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK'ya yapılıyor.

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2019 SGK alacakları için yarın son gün! Çeyiz parası, rapor ücreti, doğum izni ödemesi alma başvurusu nasıl yapılır?

RAPOR ÜCRETİ ALMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) denir. Ödeme son 3 aylık kazanca göre yapılır. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 56.84 TL, yatarak tedavilerde 42.63 TL. Bu parayı Bağkurlu da alır.

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2019 SGK alacakları için yarın son gün! Çeyiz parası, rapor ücreti, doğum izni ödemesi alma başvurusu nasıl yapılır?

EMZİRME ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

SGK,halk arasında 'süt parası' olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin bulunması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine doğumdan sonraki 5 yıl içinde başvuru yapılabilir.