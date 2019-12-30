2019 SGK alacakları için yarın son gün! Çeyiz parası, rapor ücreti, doğum izni ödemesi alma başvurusu nasıl yapılır?

2019 yılının sonuna geldik. Yıl sona ererken birçok ödeme ve alacak için de yoğun başvurular devam ediyor. Onlar arasında SGK alacakları da yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan birçok ödeme yapılıyor. Bunların en geniş kapsamlı olanı rapor ücreti, doğum izni ödemesi olarak belirtilebilir. Ayrıca çeyiz parası, cenaze parası, emzirme ücreti gibi ödemeler için de 31 Aralık son gün. Yıl içinde alacaklarını tahsil etmeyenlerin yarına kadar işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bazı durumlarda ödenekler silinebiliyor. Peki, çeyiz parası, rapor ücreti, doğum izni ödemesi alma başvurusu nasıl yapılır? Sizler için ahaber.com.tr olarak ödemelerle ilgili detayları derledik. İşte SGK alacakları ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





