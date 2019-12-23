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2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!

2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar? Resmi Gazete son dakika gelişmesi pasaport, ehliyet fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2020 pasaport, ehliyet fiyatları merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Pasaport, ehliyet ve trafik cezaları gibi birçok vergi ve harç kalemini etkileyen yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla vatandaşlar 2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte zam oranı!

Giriş Tarihi: 23.12.2019 02:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 02:08
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2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!

2020 pasaport ehliyet, trafik cezaları ne kadar? 2020 pasaport, ehliyet ve zam oranları belli oldu. Resmi Gazete kararlarıyla duyurulan yeniden değerleme oranına göre 2020 pasaport, ehliyet harç bedelleri, trafik cezaları ve yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak kayıt ücretleri belli oldu. Vatandaşlar 2020 pasaport, ehliyet fiyatları hakkında araştırma yapmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 22,58 olarak belirlendi.

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2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

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2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2019 için yüzde 22,58 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

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2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.