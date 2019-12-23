2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!

2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar? Resmi Gazete son dakika gelişmesi pasaport, ehliyet fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2020 pasaport, ehliyet fiyatları merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Pasaport, ehliyet ve trafik cezaları gibi birçok vergi ve harç kalemini etkileyen yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla vatandaşlar 2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte zam oranı!