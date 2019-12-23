Emekliler için Ocak zammı müjdesi! Enflasyon ile birlikte emekli zammı...

Emekliler Ocak ayında yapılacak zammın ne kadar olacağını beklerken yeni haberler gelmeye devam ediyor. 17 milyon emeklinin beklediği zam haberi için, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak." ifadeleri kullanıldı. Çıkan haberde, emeklilere yapılacak zam ile en düşük maaşın bin 256 lira olacağı belirtildi. İşte emeklilerin beklediği o zam haberi...