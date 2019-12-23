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Emekliler için Ocak zammı müjdesi! Enflasyon ile birlikte emekli zammı...

Emekliler Ocak ayında yapılacak zammın ne kadar olacağını beklerken yeni haberler gelmeye devam ediyor. 17 milyon emeklinin beklediği zam haberi için, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak." ifadeleri kullanıldı. Çıkan haberde, emeklilere yapılacak zam ile en düşük maaşın bin 256 lira olacağı belirtildi. İşte emeklilerin beklediği o zam haberi...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 04:28 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 08:05
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Emekliler için Ocak zammı müjdesi! Enflasyon ile birlikte emekli zammı...

Emekliler Ocak ayında yapılacak zammın ne kadar olacağını beklerken yeni haberler gelmeye devam ediyor. 17 milyon emeklinin beklediği zam haberi için, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak." ifadeleri kullanıldı. Çıkan haberde, emeklilere yapılacak zam ile en düşük maaşın bin 256 lira olacağı belirtildi. İşte emeklilerin beklediği o zam haberi...

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Emekliler için Ocak zammı müjdesi! Enflasyon ile birlikte emekli zammı...

İŞTE EMEKLİ ZAMMIYLA İLGİLİ İPUÇLARI

Ocak, sadece emeklilerin değil, pek çok kesimin zam ayı olacak. 17 milyon kişinin yeni gelirleri için ipuçları geldi:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek.

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Emekliler için Ocak zammı müjdesi! Enflasyon ile birlikte emekli zammı...

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre zam yüzde 4.71'e ulaşırken, beklenti anketine göre yüzde 5.29 olacak. Bu artış; aile yardımı, emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek.

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Emekliler için Ocak zammı müjdesi! Enflasyon ile birlikte emekli zammı...

Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı 3 bin 334 liradan 3 bin 510 liraya, eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olanın aile yardımı 433 liradan 477 liraya çıkabilecek.

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Emekliler için Ocak zammı müjdesi! Enflasyon ile birlikte emekli zammı...

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 478, uzman olmayanlarda bin 895 liraya ulaşabilecek.