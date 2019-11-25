İŞKUR anne projesi başvuru şartları iş sahibi olmak isteyen anneler tarafından araştırılıyor. "İşte anne projesi" ile İŞKUR'dan işsiz annelere büyük destek geliyor. Proje kapsamında annelere aylık 2400 TL'ye yakın destek verilecek. Böylelikle annelere iş arama sürecinde maddi destek sağlanacak. İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Proje kapsamında, aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine girecek.
Giriş Tarihi: 25.11.2019 16:26Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 16:29
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İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık! İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl yapılır?
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İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık! İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl yapılır?
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İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık! İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl yapılır?
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İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık! İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl yapılır?
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İŞKUR'dan işsiz anneye 7200 TL harçlık! İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl yapılır?