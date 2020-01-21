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2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?

AGİ ne kadar sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2020 AGİ fiyatları milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Asgari ücret ve AGİ'ye yapılan zam sonrası çalışanlar ilk maaşlarındaki AGİ paylarını hesaplamaya çalışıyor. Peki, bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu nasıl? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, her ay maaşa devlet tarafından katkı olarak ödenmektedir. Peki, AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödeniyor? İşte, cebe yansıyan AGİ zamları ve 2020 tablosu…

Giriş Tarihi: 21.01.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 00:33
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2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?

2020 AGİ fiyatları iş hayatında yer alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu AGİ tablosu için yoğun araştırma yapılıyor. Çalışanların net maaşına ek olarak her ay düzenli olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesi yapılıyor. Hükümet, işveren ve işçiler arasında yapılan zam görüşmelerinin ardından asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu zam oranına AGİ de dahil olmuştu. Asgari ücrete yapılan yüzde 15,03'lük zam sonrası AGİ de aynı oranda zamlanmıştı. Peki, 2020 AGİ ne kadar? İşte AGİ fiyatları ve tablosu!

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2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?

AGİ FİYATLARI 2020 NE KADAR?

Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

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2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

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2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?

2020 AGİ TABLOSU

2019 (TL) -- 2020 (TL)

Bekar 191,88 --> 220,73

Eşi çalışmayan, çocuksuz 230,26 --> 264,87

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2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259,04 --> 297,98

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287,82 --> 331,09