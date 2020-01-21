2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?

2020 AGİ fiyatları iş hayatında yer alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu AGİ tablosu için yoğun araştırma yapılıyor. Çalışanların net maaşına ek olarak her ay düzenli olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödemesi yapılıyor. Hükümet, işveren ve işçiler arasında yapılan zam görüşmelerinin ardından asgari ücrete zam yapılmıştı. Bu zam oranına AGİ de dahil olmuştu. Asgari ücrete yapılan yüzde 15,03'lük zam sonrası AGİ de aynı oranda zamlanmıştı. Peki, 2020 AGİ ne kadar? İşte AGİ fiyatları ve tablosu!