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2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
AGİ ne kadar sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2020 AGİ fiyatları milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Asgari ücret ve AGİ'ye yapılan zam sonrası çalışanlar ilk maaşlarındaki AGİ paylarını hesaplamaya çalışıyor. Peki, bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu nasıl? Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, her ay maaşa devlet tarafından katkı olarak ödenmektedir. Peki, AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödeniyor? İşte, cebe yansıyan AGİ zamları ve 2020 tablosu…
Giriş Tarihi: 21.01.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 00:33
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