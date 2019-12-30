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Emekli adayları dikkat! Yarına kadar ödeyen daha ucuza emekli olur! 2019 SGK borçlanma ödemeleri nasıl yapılır?

Yılın son gününe girilmeden önce devlet daireleri, bankalar ve PTT'de büyük yoğunluk var. Vatandaşlar 2019 ödemeleri ve alacakları için bir yerden başka bir yere koşturuyor. Yılın son günü avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar Google üzerinden neler yapılabileceğini de inceliyor. Emekli adayı vatandaşların borçlanma ödemeleri için yarın son gün! 2019 yılı içerisinde SGK prim ödemesini yapacak olan vatandaşlar 2020 TL asgari ücret üzerinden hazırlanan ödeme tablosundan faydalanacak. 1 Ocak'ta emekli olan vatandaşlar ise 2 bin 324 TL üzerinden hazırlanan tabloya tabi tutulacak. Bu da doğum ve askerlik borçlanması ödemesi yapacak olanların 2020 yılında ekstra fark ödemeleri anlamına geliyor. Peki, 2019 SGK doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ödemesi ne kadar? SGK borçlanma ödemeleri nasıl yapılır? İşte SGK prim ödemeleri ile ilgili önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 12:14
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Emekli adayları dikkat! Yarına kadar ödeyen daha ucuza emekli olur! 2019 SGK borçlanma ödemeleri nasıl yapılır?

Erken emeklilik beklentisi olan vatandaşlar yaş akdini tamamladıktan sonra prim açığını askerlik ve doğum borçlanması gibi ödemelerle kapatabiliyor. Yüz binlerce kişi bu formül ile beklemeden emekli olabiliyor. Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ciddi avantajlar sağlıyor. Bu ödemeler her yıl asgari ücrete göre belirleniyor. Her yıl asgari ücrete yapılan zam ile de bu ödemeler artıyor. Peki, 2019 SGK borçlanma ödemeleri nasıl yapılır? Doğum ve askerlik borçlanması ne kadar? İşte tüm bilgiler...

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Emekli adayları dikkat! Yarına kadar ödeyen daha ucuza emekli olur! 2019 SGK borçlanma ödemeleri nasıl yapılır?

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Doğum nedeniyle çalışma hayatından kopan kadınların diğer çalışanlardan geri kalmamaları için tanınan doğum borçlanması sayesinde erkek sigortalıların askerlik borçlanması gibi kadın sigortalılar da doğum borçlanması yoluyla Bağkur erken emeklilik müjdesi 2019 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi yakalayabilirler. Bu kapsamda doğum borçlanması yapacak kişilerin sigorta başlangıç tarihinden sonra doğum yapmış olmaları gerekmektedir.

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Emekli adayları dikkat! Yarına kadar ödeyen daha ucuza emekli olur! 2019 SGK borçlanma ödemeleri nasıl yapılır?

Sigortalılık öncesi doğumlar borçlanılamaz. 2014 yılında yapılan değişiklikler ile SSK, Bağkur ve Emekli sandığı türlerinden hangisine tabi olursa olsun tüm sigortalılara doğum borçlanması yapma hakkı tanınmıştır. Yine 2014 yılında yapılan değişiklik sayesinde önceden 2 çocuğa kadar olan doğum borçlanması 3 çocuğa çıkarılarak, 3 kez doğum yapan bir kadın sigortalının 2 bin 160 güne kadar borçlanma hakkına kavuşması sağlanmıştır.

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Emekli adayları dikkat! Yarına kadar ödeyen daha ucuza emekli olur! 2019 SGK borçlanma ödemeleri nasıl yapılır?

Bu sayede kadın sigortalılar doğum yaptıkları ve çalışamadıkları süreleri kapsayan prim günlerini ödeyerek prim gün sayılarını arttırarak emeklilik tarihlerini öne çekebilmektedirler. Ancak erkek sigortalıların askerlik borçlanmalarında olduğu gibi kadın sigortalıların da her doğum borçlanması erken emeklilik anlamına gelmemektedir. Bunun için kadın sigortalının emeklilik yaşında prim sayısı yetmiyorsa avantaj sağlar, çalışma hayatına staj ile başlayan erken yaşta sigortalı olan kadınlar için büyük bir avantaj olabilir. Doğum borçlanması için gerekli olan şartlar;

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Emekli adayları dikkat! Yarına kadar ödeyen daha ucuza emekli olur! 2019 SGK borçlanma ödemeleri nasıl yapılır?

ANNEYE 6 YIL ASKERE 1 YIL

Kadınlar sigortadan sonra doğumları 3 çocuk için borçlanarak yaparak 6 yıl yani 2760 gün prim kazanabiliyor. Yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden emekli olabiliyorlar.