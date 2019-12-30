Emekli adayları dikkat! Yarına kadar ödeyen daha ucuza emekli olur! 2019 SGK borçlanma ödemeleri nasıl yapılır?

Yılın son gününe girilmeden önce devlet daireleri, bankalar ve PTT'de büyük yoğunluk var. Vatandaşlar 2019 ödemeleri ve alacakları için bir yerden başka bir yere koşturuyor. Yılın son günü avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar Google üzerinden neler yapılabileceğini de inceliyor. Emekli adayı vatandaşların borçlanma ödemeleri için yarın son gün! 2019 yılı içerisinde SGK prim ödemesini yapacak olan vatandaşlar 2020 TL asgari ücret üzerinden hazırlanan ödeme tablosundan faydalanacak. 1 Ocak'ta emekli olan vatandaşlar ise 2 bin 324 TL üzerinden hazırlanan tabloya tabi tutulacak. Bu da doğum ve askerlik borçlanması ödemesi yapacak olanların 2020 yılında ekstra fark ödemeleri anlamına geliyor. Peki, 2019 SGK doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ödemesi ne kadar? SGK borçlanma ödemeleri nasıl yapılır? İşte SGK prim ödemeleri ile ilgili önemli bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





