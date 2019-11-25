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PTT personel alım şartlarını değiştirdi! PTT personel alım şartları neler? PTT ne zaman personel alacak?
PTT personel alımı ile ilgili sıcak haber geldi. Yüz binlerce kişinin çalışmak istediği kurumun personel alım ilanları büyük ilgi görüyor. PTT belirlediği pozisyonlar için özel şartlar talep ederken, bir de genel başvuru şartları belirliyor. Uzun süredir alım yapması beklenen PTT, personel alımı ile ilgili başvuru şartlarını değiştirdiğini duyurdu. PTT personel alımından yararlanmak isteyenler yeni şartları merakla araştırıyor. Peki, yeni PTT personel alım şartları neler? İşte PTT personel alımı için istenen şartlar ve detaylar...
Giriş Tarihi: 25.11.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 16:55
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