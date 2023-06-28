Emeklilik prim ve yaş çizelgesi listelendi! Yeni emeklilik sistemi yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı...

Daha geniş kapsamlı ikinci bir torba yasa ise bu düzenlemenin ardından gündeme gelecek. Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun da bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz. Bu torba yasada yine birçok sosyal ödemeye kaynak oluşturacak Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması da yer alacak.