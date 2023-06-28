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Emeklilik prim ve yaş çizelgesi listelendi! Yeni emeklilik sistemi yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı...

Yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Konu hakkında detaylar belli olmaya başladı. Süreçte prim ve yaş tablosunda değişiklik yaşanması bekleniyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan konu hakkında gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. yer alan Aile ve Gençlik Bankası kurulmasının ardından ev kadınlarının sosyal güvencesi ve erken emekliliğini sağlayacak sistem devreye alınacak. Böylelikle kadınlara emeklilik hakkı tanınmış olacak. İşte, 2. torba yasa ile erken emeklilik sistemi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2023 19:03
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Emeklilik prim ve yaş çizelgesi listelendi! Yeni emeklilik sistemi yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı...

Emeklilik sistemi için yeni açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Seçimlerin ardından TBMM çalışmalarına hız kesmeden başladı. Diğer yandan asgari ücret zammının bellirlenmesinin ardından milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lular, Temmuz zammını bekliyor. Enflasyon verileri ve yeni hesaplamalarla maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyorlar. İşte yeni emeklilik sistemi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik prim ve yaş çizelgesi listelendi! Yeni emeklilik sistemi yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı...

Seçimlerin ardından TBMM hızla yasama faaliyetlerine başladı. Bayram tatilinin ardından Meclis'e peş peşe önemli ve milyonları ilgilendiren düzenlemelerin gelmesini bekliyoruz.

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Emeklilik prim ve yaş çizelgesi listelendi! Yeni emeklilik sistemi yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı...

1. TORBA YASA TEMMUZ'UN İLK HAFTASI YASALAŞACAK

Öncelikli olarak gelecek ilk torba yasa Temmuz'un ilk haftasında yasalaşacak. Bu ilk torba özellikle emeklilerin ve memurların ek maaş artışlarıyla ilgili düzenlemeler içerecek. Memur taban maaşının 22 bin liraya çıkartılması, memurlara ve emeklilere refah payının verilmesi, 7.500 TL üzerinde maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı gibi konular yasalaşarak Temmuz aylık ödeme gününe yetişmiş olacak.

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Emeklilik prim ve yaş çizelgesi listelendi! Yeni emeklilik sistemi yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı...

Daha geniş kapsamlı ikinci bir torba yasa ise bu düzenlemenin ardından gündeme gelecek. Memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun da bu ikinci torba yasada yer almasını bekliyoruz. Bu torba yasada yine birçok sosyal ödemeye kaynak oluşturacak Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması da yer alacak.

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Emeklilik prim ve yaş çizelgesi listelendi! Yeni emeklilik sistemi yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı...

2. torbada yer alacak önemli konulardan birisi de ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşturularak erken emeklilik hakkı elde etmesiyle ilgili olacak. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla birlikte bu sistem de devreye girmiş olacak.