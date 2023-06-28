28 Haziran 2023, Çarşamba
Emeklilik prim ve yaş çizelgesi listelendi! Yeni emeklilik sistemi yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kademeli maaş artışı...
Yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Konu hakkında detaylar belli olmaya başladı. Süreçte prim ve yaş tablosunda değişiklik yaşanması bekleniyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan konu hakkında gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. yer alan Aile ve Gençlik Bankası kurulmasının ardından ev kadınlarının sosyal güvencesi ve erken emekliliğini sağlayacak sistem devreye alınacak. Böylelikle kadınlara emeklilik hakkı tanınmış olacak. İşte, 2. torba yasa ile erken emeklilik sistemi...
Giriş Tarihi: 28.06.2023 19:03
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