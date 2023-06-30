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Haberler Galeri Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...

Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...

Emeklilik hakkında detaylar netleşmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev kadınlarına emekliliği kolaylaştıracak düzenleme Meclis'e geliyor. Prim ödemelerinde kolaylık sağlayacak düzenlemede devlet destekleri de yer alacak. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Düzenlemeye göre; yeni asgari ücretle beraber 4 bin 292 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının üçte biri olan 1430 lirasını devlet karşılayacak. İşte ev kadınlarına emeklilik için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:48
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Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik reformu için detaylar netleşmeye başladı. Ev kadınlarına emeklilik için düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanacak. İşte ev kadınlarına emeklilik için düzenlemenin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...

Yeni asgari ücretle beraber 4 bin 292 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının üçte biri olan 1430 lirasını devlet karşılayacak. Emekli olmak isteyen ev kadınları sigorta primi için 4 bin 292 lira yerine 2 bin 862 lira yatıracak. Böylece verilecek yıllık destek 17 bin 160 lira olacak.

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Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...

PRİMİN ÜÇTE BİRİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Milyonların hayatına dokunacak sosyal güvenlik ve sigorta sistemine yönelik tarihi adımlar bir bir devreye alınıyor.

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Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...

Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlar sosyal politikaları güçlendirecek ev kadınlarına prim desteği, her ailede bir sigortalı, vatandaşlık maaşına ilişkin çalışmaları hızlandırdı.

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Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...

Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek. Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak.