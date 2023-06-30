HaberlerGaleriEmekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...
Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...
Emeklilik hakkında detaylar netleşmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev kadınlarına emekliliği kolaylaştıracak düzenleme Meclis'e geliyor. Prim ödemelerinde kolaylık sağlayacak düzenlemede devlet destekleri de yer alacak. Ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Düzenlemeye göre; yeni asgari ücretle beraber 4 bin 292 lira olan isteğe bağlı sigorta tutarının üçte biri olan 1430 lirasını devlet karşılayacak. İşte ev kadınlarına emeklilik için son gelişmeler!