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Haberler Galeri 3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?

3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?

3600 ek gösterge son durum nedir? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 3600 ek göstergede müjdeli açıklama bugün gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ek gösterge düzenlemesinin detaylarını duyuracak. Peki, 3600 ek gösterge taslağı son durum nedir? 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 12:00
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3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?

3600 ek gösterge taslağı son durum, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından son taslak bugün Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan detayları açıklayacak. Ek gösterge artışı ile birlikte özellikle emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri yükselecek. Peki, 3600 ek gösterge taslağı son durum nedir? 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İÇERİĞİ NELER?

Hemen şunu belirtelim ki, 3600 ek gösterge düzenlemesini içerek taslak bugün açıklanacak. Kabine Toplantısı saat 14.00'te başlayacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, ek gösterge düzenlemesinin detaylarını paylaşacak. Ek gösterge formülü açıklanır açıklanmaz ahabere.com.tr'de olacak.

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3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?

NELER DEĞİŞİYOR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

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3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?

Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.

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3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?

Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.