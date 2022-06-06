3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?

3600 ek gösterge taslağı son durum, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ek gösterge düzenlemesine ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından son taslak bugün Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan detayları açıklayacak. Ek gösterge artışı ile birlikte özellikle emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri yükselecek. Peki, 3600 ek gösterge taslağı son durum nedir? 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı? İşte merak edilenler...