06 Haziran 2022, Pazartesi
3600 ek gösterge taslağı son durum: 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı?
3600 ek gösterge son durum nedir? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 3600 ek göstergede müjdeli açıklama bugün gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ek gösterge düzenlemesinin detaylarını duyuracak. Peki, 3600 ek gösterge taslağı son durum nedir? 3600 ek gösterge düzenlemesi içeriği neler? Ek gösterge detayları açıklandı mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.06.2022 12:00
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