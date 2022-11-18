HaberlerGaleriİş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...
İş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...
Devlet, sosyal yardım ödemeleri ile ihtiyaç sahibi olanlara yardıma yetişiyor. Ailelere, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, işsizlere ve iş arayanlara yönelik geniş kapsamda sosyal destek programı yürütülüyor. Hemen hemen ihtiyaca yönelik birçok yardım bulunuyor. Peki iş arayanlara sosyal yardım ödemesi ne kadar? Başvurular nereden, nasıl yapılır?