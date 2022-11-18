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Haberler Galeri İş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...

İş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...

Devlet, sosyal yardım ödemeleri ile ihtiyaç sahibi olanlara yardıma yetişiyor. Ailelere, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, işsizlere ve iş arayanlara yönelik geniş kapsamda sosyal destek programı yürütülüyor. Hemen hemen ihtiyaca yönelik birçok yardım bulunuyor. Peki iş arayanlara sosyal yardım ödemesi ne kadar? Başvurular nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 21:42
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İş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...

Son dakika haberler... İş arayana azami 1.650 TL yardım yapılıyor. Yılda 3 kez hesaplara yatacak. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara birçok alanda sosyal yardım ödemesi yapılıyor. İş arayışında olanlarda sosyal yardım ödemelerinden yararlanabiliyor. Sosyal yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. İşte, sosyal yardım başvuru şartları ve detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...

İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik 50'ye yakın sosyal yardım programı yürütülüyor. İşte bu desteklerden bazıları:

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İş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...

Hanelere ayda 850-1.250 TL: Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca ayda 850-1.250 lira arasında nakdi destek sağlanıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 1.833,45 liranın altında olanlar destekten yararlanabiliyor. Destek için e-Devlet'ten ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekiyor.

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İş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...

Çocuklara 350-650 TL: Aile Destek Programı'ndan yararlanan ailelere bir de çocuk desteği başladı. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350, 3 çocuklu hanelere 450, 4 çocuklu hanelere 550, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

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İş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...

Elektrik tüketim desteği: Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik desteği sağlanıyor. Desteğin tutarı hanedeki kişi sayısına göre aylık 130 ile 260 lira arasında değişiyor. Bu destek için başvuru gerekmiyor.

İş arayana 550 TL: Sosyal yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu tutar 550,03 lira.