İş arayana azami 1.650 TL yardım! Yılda 3 kez hesaplara yatacak! T.C kimlik numarasının sonu 1,3,5,7,9 olanlar...

Elektrik tüketim desteği: Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere elektrik desteği sağlanıyor. Desteğin tutarı hanedeki kişi sayısına göre aylık 130 ile 260 lira arasında değişiyor. Bu destek için başvuru gerekmiyor.

İş arayana 550 TL: Sosyal yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu tutar 550,03 lira.