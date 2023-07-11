2000-2017 arası sigorta başlangıcı olana erken emeklilik müjdesi geldi! Tarihi 5 yıl öne çekecek! SGK yaş - prim - gün tablosu...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar erken emeklilik için detayları merak ediyor. Emeklilik süreci birçok etkene göre değişkenlik gösterebiliyor. Son zamanlarda gündeme gelen bir konu ise 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren prim günü düzenlemesi. Mevcut şartlarda emekli olabilmek için 9000 prim günü gerekmekteydi. Ancak yapılacak düzenlemeyle prim günü sayısı 7200'e çekilecek. Bu düzenleme 1 milyondan fazla kişinin emeklilik sürecini etkileyecek ve bu kişilere 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlayacak. Hal böyle olunca SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesine yönelik detaylar merak ediliyor. İşte, erken emeklilik için son gelişmeler!