2000 - 2014 arasına erken emeklilik müjdesi! EYT şart olmadan emekli olun! 1800 prim günü eksi + 5 yıl yaş indirimi olacak! Staj ve çıraklık, 5000 gün...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni formüller için araştırmalarını sürdürüyor. Yeni emeklilik sistemi ile emekli olmak isteyenlere müjdeli haberlerin gelmesi bekleniyor. Bağ-Kur'luların prim gün şartının SSK'lılar ile eşitlenmesi ile 7.200 gün sonrasında emeklilik hakkı kazanılacak. Bu süreçte kısmi diğer adıyla kademeli emeklilik için şartlarda araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 gün, 4500 gün ve 5400 gün gibi farklı gün sayıları söz konusu oluyor. En az 15 yıl ve 3600 gün prim ödemesi yapanlar hayallerine kavuşma fırsatı yakalayacak. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!