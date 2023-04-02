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Öğrencilere %33 ARTIŞ! Başvuranlar yaşadı! İŞKUR'dan her ay asgari ücret (8.506 TL)! Şartlara dikkat!

İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında gerçekleştirdiği ödemeleri yükseltti. İŞKUR bünyesinde düzenlenen iş öğrenme kursları günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü geçmeyecek şekilde yapılmaktadır. 15 yaşından büyük herkesin katılım sağlayabildiği programda katılımcılara ücret ödenmektedir. İŞKUR, öğrenciler için günlük ödemeleri aylık 8.506 TL olarak açıkladı. Peki kimler başvurabilir? İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 15:41
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Öğrencilere %33 ARTIŞ! Başvuranlar yaşadı! İŞKUR’dan her ay asgari ücret 8.506 TL! Şartlara dikkat!

İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında gerçekleştirdiği ödemeleri yükseltti. İŞKUR bünyesinde düzenlenen iş öğrenme kursları günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü geçmeyecek şekilde yapılmaktadır. 15 yaşından büyük herkesin katılım sağlayabildiği programda katılımcılara ücret ödenmektedir. İŞKUR, öğrenciler için günlük ödemeleri aylık 8.506 TL olarak açıkladı. Peki kimler başvurabilir? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilere %33 ARTIŞ! Başvuranlar yaşadı! İŞKUR’dan her ay asgari ücret 8.506 TL! Şartlara dikkat!

YÜZDE 33 ARTTI!

İŞKUR, işbaşı eğitim programlarından yararlanan öğrencilere yaptığı günlük ödemeyi 327 liraya yükseltti.

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Öğrencilere %33 ARTIŞ! Başvuranlar yaşadı! İŞKUR’dan her ay asgari ücret 8.506 TL! Şartlara dikkat!

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca daha önce ilgili yönetmelik kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programlarında yapılan günlük ödemeler yeniden düzenlendi.

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Öğrencilere %33 ARTIŞ! Başvuranlar yaşadı! İŞKUR’dan her ay asgari ücret 8.506 TL! Şartlara dikkat!

Böylece, 1 Nisan itibarıyla kurumca düzenlenen işbaşı eğitim programlarında yararlanan lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsündeki katılımcılara, iş arayan statüsündeki katılımcılar için belirlenen tutar olan 327 lira 18 kuruş ödenecek.

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Öğrencilere %33 ARTIŞ! Başvuranlar yaşadı! İŞKUR’dan her ay asgari ücret 8.506 TL! Şartlara dikkat!

Yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak.