Öğrencilere %33 ARTIŞ! Başvuranlar yaşadı! İŞKUR'dan her ay asgari ücret (8.506 TL)! Şartlara dikkat!

İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında gerçekleştirdiği ödemeleri yükseltti. İŞKUR bünyesinde düzenlenen iş öğrenme kursları günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü geçmeyecek şekilde yapılmaktadır. 15 yaşından büyük herkesin katılım sağlayabildiği programda katılımcılara ücret ödenmektedir. İŞKUR, öğrenciler için günlük ödemeleri aylık 8.506 TL olarak açıkladı. Peki kimler başvurabilir? İşte detayları...