İndirimli fırsat listesi... A101 22-28 Nisan AKTÜEL ÜRÜN Güncel katalog! Berjer 2.249, 4 kilo toz deterjan 84,50, Kamp çadırı 499 TL!

Zincir marketler her hafta aktüel ürün listelerini güncelleyerek raflardaki ürünleri değiştiriyorlar. Çeyizcilerden, tatilcilere herkesin yararlanabildiği bu listelerde yok yok. Teknoloji kategorisinde televizyon, telefon, çamaşır makinası birçok ürünün fiyatı düştü. Peki bu hafta A101'de neler var? İşte A101 22-28 Nisan güncel aktüel ürünler kataloğu...